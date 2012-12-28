В Липецке на попытке торговли наркотиками попались двое иностранных студентов
Оба учились в московском вузе.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, при личном досмотре у них изъяли 22 свертка с порошком. В гостиничном номере, где они остановились, оперативники нашли тайник в ящике стола: наркотики были спрятаны в перчатке.
Общий вес изъятого наркотика превысил 38 граммов. Экспертиза подтвердила, что это метадон. По информации полиции, молодые люди прибыли в город, чтобы делать тайники с «зельем».
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил подозреваемых под стражу.
