587
сегодня, 19:00

В Липецке на попытке торговли наркотиками попались двое иностранных студентов

Оба учились в московском вузе.

Полиция Липецка задержала двух иностранцев, которые планировали распространять метадон через закладки. Приезжие оказались гражданами Индии, студентами-первокурсниками 25 и 27 лет.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, при личном досмотре у них изъяли 22 свертка с порошком. В гостиничном номере, где они остановились, оперативники нашли тайник в ящике стола: наркотики были спрятаны в перчатке.

Общий вес изъятого наркотика превысил 38 граммов. Экспертиза подтвердила, что это метадон. По информации полиции, молодые люди прибыли в город, чтобы делать тайники с «зельем».

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил подозреваемых под стражу.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
