Весна пришла: в Липецком зоопарке проснулись медведи Маша и Миша. Миша пробудился ближе к середине марта, а его подруга вышла из спячки ещё раньше. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.Разные ритмы продиктованы характером животных: Маша в силу своего беспокойного характера укладывается спасть позже, а просыпается раньше.Медведей уже можно увидеть медленно прохаживающимися по вольерам.