24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
296
28 минут назад
1
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
По подложным документам он продал несколько квартир умерших собственников — жильё должно было отойти городу.
«В суде доказано, что 61-летний местный житель создал организованную группу, в которую входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ. В составе указанной группы он по подложным документам продавал квартиры умерших собственников, не имеющих наследников, а вырученные деньги в общей сумме 12,4 миллиона рублей присвоил», — сообщила прокуратура.
С учётом полного признания вины и других смягчающих обстоятельств, суд приговорил чёрного риелтора к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. Также с него в доход государства конфисковано 12,4 миллиона рублей как необоснованное обогащение и по иску администрации города 18,1 миллиона рублей в счет стоимости утраченных квартир — сами они остались у добросовестных приобретателей, которые ничего не знали о поддельных документах на жильё.
Липчанин выслушал приговор за шесть мошенничеств, три покушения на мошенничество и пять случаев легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Уголовные дела в отношении его подельников будут рассмотрены отдельно, эти люди пока не осуждены.
1
0
0
2
2
Комментарии (1)