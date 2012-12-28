Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир

По подложным документам он продал несколько квартир умерших собственников — жильё должно было отойти городу.

В Липецке вынесен приговор 61-летнему мужчине по уголовному делу о мошенничестве на 12,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, имевший опыт в продаже жилья липчанин (нигде в документах не говорится, что он официально работал как риелтор) подыскивал выморочное имущество — квартиры умерших, которые не перешли по наследству и должны были отойти городу. После чего с помощью сообщников подделывал документы на квартиры и продавал их.«В суде доказано, что 61-летний местный житель создал организованную группу, в которую входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ. В составе указанной группы он по подложным документам продавал квартиры умерших собственников, не имеющих наследников, а вырученные деньги в общей сумме 12,4 миллиона рублей присвоил», — сообщила прокуратура.С учётом полного признания вины и других смягчающих обстоятельств, суд приговорил чёрного риелтора к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. Также с него в доход государства конфисковано 12,4 миллиона рублей как необоснованное обогащение и по иску администрации города 18,1 миллиона рублей в счет стоимости утраченных квартир — сами они остались у добросовестных приобретателей, которые ничего не знали о поддельных документах на жильё.Липчанин выслушал приговор за шесть мошенничеств, три покушения на мошенничество и пять случаев легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Уголовные дела в отношении его подельников будут рассмотрены отдельно, эти люди пока не осуждены.