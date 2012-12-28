В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Происшествия
18 минут назад
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Подозреваемым по уголовному делу пока проходит директор «Спортивного» Армен Агбалян. Он взят под подписку о невыезде.
Вчера региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора липецкого муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» Армена Агбаляна. Его подозревают в превышении должностных полномочий (пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ ). По данным следствия, по указанию директора его подчиненные вносили в табели учёта рабочего времени сведения о якобы отработанном времени фактически отсутствовавшей на рабочем месте педагога-организатора. В результате фиктивному работнику была незаконно выплачена заработная плата в размере более 1 млн рублей.
Армен Агбалян, как выяснил GOROD48, находится под подпиской о невыезде. Он активно сотрудничает со следствием и дает изобличающие своих коллег и подчиненных показания. Вероятно, ущерб по этому уголовному делу одним миллионом рублей не ограничится.
Армен Агбалян возглавил ДЮЦ «Спортивный» в июле 2023 года. С осени 2020 года до лета 2023-го обязанности директора детско-юношеского центра исполняла нынешний министр спорта Ксения Казакова. Она также отпрашивается следствием по этому делу.
