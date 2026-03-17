Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
Сегодня в Липецке: встречаем грачей, священник с кулаками и перебои с водой у половины города
Общество
Перепутал с конфетами? Шестилетний мальчик проглотил 144 детали магнитного конструктора
Здоровье
Светлана Бедрова объявила о череде «чистых четвергов»
Общество
Голого Плюшкина завалило хламом в квартире
Общество
В Липецкой области введен режим повышенной готовности
Происшествия
Осложнила ли вашу жизнь блокировка Telegram?
Говорит Липецк
Набрал охапку одежды и ушел: полицейские задержали магазинного вора
Происшествия
На парковке торгового центра автомобиль столкнулся с электроскутером
Происшествия
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Происшествия
Читать все
Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
Голого Плюшкина завалило хламом в квартире
Общество
«Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки»
Общество
Кусок панели отвалился от десятиэтажки на улице Папина
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
Происшествия
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Происшествия
Пять внуков, 11 правнуков и два праправнука: ельчанка Клавдия Трейгер празднует 100-летие
Общество
Продавец умной колонки на сайте объявлений обманул 26 человек
Происшествия
При демонтаже стены придавило подсобного рабочего — ему выплатят два миллиона
Происшествия
Читать все
Общество
3482
сегодня, 16:48
12

Голого Плюшкина завалило хламом в квартире

Мужчину забрали из забитой мусором муниципальной квартиры на скорой.

Вчера из муниципальной квартиры в доме №19 по улице Жуковского забрали на скорой 30-летнего мужчину. Хотя выглядит он на все 50.

Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом ООО «ГУК Матырская», голый мужчина пять дней провёл под завалами из собственного хлама в муниципальной квартире. Его достали и отвезли в больницу.

Представители управляющей компании побывали в квартире по жалобе соседей. После того, как мужчину увезли, его мать принялась наводить порядок. Часть мусора выбросила из окна, часть вынесла на улицу к подъезду.

Управляющая компания уже вывезла на тракторе пять ковшей хлама. Но нужно вывезти из квартиры ещё как минимум две машины бытового мусора. Его из жилища выгружают вёдрами. Также в квартире захламлён туалет — он больше похож на заполненный до верха калом уличный сортир.

Всего в этой муниципальной квартире прописаны четыре человека.

Жильцы подъезда бьют тревогу. Их настораживает психологическое состояние соседа и странные звуки из квартиры. В интернете даже появилось открытое обращение.

«Друзья, нужна огласка и помощь! В одной из квартир этого дома разворачивается настоящий ужас, который годами игнорируют все инстанции. В квартире живёт мужчина и его пожилая мать. Люди боятся выходить из своих квартир», – говорится в обращении.

Соседи подозревают жестокое обращение мужчины с матерью и с животными. Якобы недавно из этой квартиры удалось забрать двух собак. Одну нашли под завалами мусора, вторая была настолько напугана, что боялась поводка. Жильцы якобы также слышали душераздирающие визги, стучали в дверь, умоляя прекратить, но всё без толку. Также они чувствовали запахи жжёной шерсти и палёного мяса. Сама квартира превратилась в помойку – мусор до потолка, антисанитария, запах разложения. Но кроме мусора другая информация пока не находит никакого подтверждения.

Соседи требуют принудительного психиатрического освидетельствования мужчины и проверки фактов жестокого обращения с животными, а также обеспечения доступа в квартиру для газовщиков и санэпидемстанции. Но в управляющей компании рассказали GOROD48: доступ в квартиру и так открыт — дверь просто подпёрта ведром.
ЖКХ
3
3
14
3
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
21 минуту назад
Какая мама молодец. Выбросила из окна мусор. А за тобой кто-то убирать должен это?
Ответить
Октябрьская 1
28 минут назад
В нашем доме захламлены общие балконы, обращались к владельцам хлама , писали в УК Парус ,думаете есть результат? УК игнорирует
Ответить
Гостья
49 минут назад
Это заболевание. Патологическое накопительство или синдром Диогена. Похоже, там более печальные проблемы. Человек погибает. Соседи страдают. В психушке места закончились?
Ответить
Катерина
сегодня, 18:24
У человека серьёзное расстройство психики, его нужно лечить. Неужели нельзя в больницу положить?
Ответить
не пойму
сегодня, 18:21
Это что ли болезнь какая? Видел таких и не только в Липецке, с помоек в дом тащят, прямо в пакетах.
Ответить
123
сегодня, 18:12
Боже какой кошмар....
Ответить
Ольга
сегодня, 17:46
Это маленький отчёт того, с чем мы соседи столкнулись. Три года борьбы с неадекватными соседями, писали, обращались, куда только можно, везде отписки, всё в норме. А когда взорвётся газ, заискрит и загорится подвал, потому что они заливают, что нам делать и кому верить
Ответить
Катерина
сегодня, 18:26
Бедные соседи. Я вам сочувствую.
Ответить
135
сегодня, 17:41
Решил на первый канал что ли попасть?
Ответить
Александр Н.
сегодня, 17:37
В наше время психически ненормальные не нужны никому, раньше хотя бы забирали на время в психбольницу, теперь нет,на дворе извините дикий капитализм.
Ответить
мосякин
сегодня, 17:25
не, ну а че, в квартире чистенько, стильненько.А если серьезно, то врачу не пожелаешь такого соседства
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить