Голого Плюшкина завалило хламом в квартире

Мужчину забрали из забитой мусором муниципальной квартиры на скорой.

Вчера из муниципальной квартиры в доме №19 по улице Жуковского забрали на скорой 30-летнего мужчину. Хотя выглядит он на все 50.Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом ООО «ГУК Матырская», голый мужчина пять дней провёл под завалами из собственного хлама в муниципальной квартире. Его достали и отвезли в больницу.Представители управляющей компании побывали в квартире по жалобе соседей. После того, как мужчину увезли, его мать принялась наводить порядок. Часть мусора выбросила из окна, часть вынесла на улицу к подъезду.Управляющая компания уже вывезла на тракторе пять ковшей хлама. Но нужно вывезти из квартиры ещё как минимум две машины бытового мусора. Его из жилища выгружают вёдрами. Также в квартире захламлён туалет — он больше похож на заполненный до верха калом уличный сортир.Всего в этой муниципальной квартире прописаны четыре человека.Жильцы подъезда бьют тревогу. Их настораживает психологическое состояние соседа и странные звуки из квартиры. В интернете даже появилось открытое обращение.«Друзья, нужна огласка и помощь! В одной из квартир этого дома разворачивается настоящий ужас, который годами игнорируют все инстанции. В квартире живёт мужчина и его пожилая мать. Люди боятся выходить из своих квартир», – говорится в обращении.Соседи подозревают жестокое обращение мужчины с матерью и с животными. Якобы недавно из этой квартиры удалось забрать двух собак. Одну нашли под завалами мусора, вторая была настолько напугана, что боялась поводка. Жильцы якобы также слышали душераздирающие визги, стучали в дверь, умоляя прекратить, но всё без толку. Также они чувствовали запахи жжёной шерсти и палёного мяса. Сама квартира превратилась в помойку – мусор до потолка, антисанитария, запах разложения. Но кроме мусора другая информация пока не находит никакого подтверждения.Соседи требуют принудительного психиатрического освидетельствования мужчины и проверки фактов жестокого обращения с животными, а также обеспечения доступа в квартиру для газовщиков и санэпидемстанции. Но в управляющей компании рассказали GOROD48: доступ в квартиру и так открыт — дверь просто подпёрта ведром.