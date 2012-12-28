У нас с порядком всё в порядке, а с бардаком у нас — бардак

Итоги недели

. Часть недостатков строения 1936 года постройки на улице Парковой не заметили проектировщики из Курска, часть вскрылась во время строительных работ. В итоге нужно было усилить бутовый фундамент по периметру и отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, представлявшие собой смесь из шлакоблоков, красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Некоторые сгнившие стены школы снесли и построили заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, заменили на новый брус деревянные балки. Над школой установили новую шатровую крышу с заменой всей старой стропильной части.Никому пока не известно, во сколько в конечном итоге обойдется реконструкция мемориала на площади Героев, за которую взялся индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков. Первоначальная стоимость реконструкции составляла 112,4 млн рублей, но список допработ растет день ото дня: выявляются все новые скрытые дефекты, (мемориал строили в три захода в разные годы), и департамент и в утвержденную смету вносятся новые идеи. Неудивительно, что на строительной площадке возник скандал: Игорь Мазур, единственный живой из пяти работавших над созданием мемориала авторов, заявил о нарушенных реставраторами его авторских прав. Но 68-летнего скульптора с площади Героев невежливо попросили.— заявил он GOROD48, пригрозив заказчику и строителям дойти до губернатора, чтобы разобраться в их действиях.Много претензий к мемориалу у Почетного гражданина Липецка, историка и краеведа Александра Клокова. Он считает его эклектичным и негармоничным. По его мнению, площадь нуждается в новом архитектурно-художественном переосмыслении. Для этого нужно было объявить Всероссийский конкурс на новый мемориал, а не вкладываться в переделку старого.На этом фоне 5,9 млн рублей, которыенад мозаичным подземным переходом под Петровским спуском к тем 20 миллионам, выделенным на его реставрацию ранее, кажется сущим пустяком.Тем временем. А ведь еще нужно снести и расселенную хрущовку на Новолипецке.Но, оказывается, опасно жить даже в относительно новых многоэтажках. Городской департамент ЖКХ следит за семью домами, которые трещат по швам: на улице 9 микрорайон, 22/2, на Московской, 135, Космонавтов, 10, Терешковой, 13а, на Скороходова, 11, Зегеля, 13а и на Крылова, 63а. Но и это не все. С 15 домов, выложенных кирпичом «Тербунского гончара», осыпается облицовочный кирпич. Самый «знаменитый» дом, о котором не раз рассказывал GOROD48, смотрит окнами на памятник Александру Невскому.по словам заместителя гендиректора регионального ФКР Романа Сапрыкина. Всего же на капремонт таких домов требуются сотни миллионов рублей, которых нет ни у ФКР, ни у администрации Липецка.— 1. Завод построили, а сырья (глины) нету. 2. Вариант только привозная, что по составу одному ... известно. 3. Застройщиков думаю заставили покупать данный кирпич. 4. Вспомните кто курировал стройку области. 5. На каких условиях можно было заниматься строительством в области. 6. Выводы делайте сами, — написал о «Тербунском гончаре»— Почему я должен платить в фонд капремонта на то, чтобы устранять брак различного рода аферистов? Под суд всех причастных. Это что рэкет в долгую на нас наложили? — возмутилсяНа этой неделе на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила об увеличении доходов муниципального бюджета на 615,6 млн рублей. 134,7 миллиона из этой суммы — собственные доходы мэрии. И все эти средства муниципалитет получил, особо не напрягаясь. Так, 55,8 миллиона попали в горбюджет за счет увеличившихся размеров госпошлины по судам общей юрисдикции, а еще 60 миллионов дал малый и средний бизнес, перешедший на упрощенную систему налогообложения (количество таких субъектов выросло). Еще 11,6 миллиона — это плата ООО «Липецкпиво» и ООО «Прицепцентр», купивших для своих нужд новые земельные участки. А еще— Как новый трамвай по старым изогнутым рельсам на Октябрьском мосту будет людей возить? — спросилаПоспешим успокоить — рельсы на мосту уже заменили, правда, на б/у, работники МУП «Городской электротранспорт». Также отремонтированы пути между остановками «Улица Чехова» и «Доменная печь №6». Оба эти участка почему-то изначально не вошли в концессию по модернизации липецкого трамвая. Остальная часть рельсов и контактной сети поменяла компания «Мовиста». Уже завтра, правда, пока без пассажиров. Как только все необходимые испытания закончатся, горожане поедут на частично обновленном маршруте №1к. Очевидно, это долгожданное событие состоится уже в сентябре. Хорошо хоть так, ведь осенью прошло года компания «Мовиста» вообще прекратила работы по концессии, сославшись на трудности с финансирование проекта.В заметкеможно найти их список. Мэрия ищет исполнителя работ, оценив их в 328,3 млн рублей. А вот. Планы мэрии изменило не столько отсутствие денег на масштабный проект, сколько гнилые сети под дорогой, которые почему-то не удосужились заменить в 2017 году, когда улицу капитально обновили при мэре Сергее Иванове за 120 млн рублей (помимо нового асфальта горожане получили тротуар в плитке). В итоге уложенный белорусскими дорожниками из Рогачева асфальт с 10-летней гарантией тут же стали раскапывать из-за частых порывов труб под обновленной дорогой. И сейчас на дороге от того ремонта мало что осталось. Вся она — одна большая заплатка.. Собственник земельного участка начал готовить строительную площадку под строительство административно-торгового центра на месте снесенного в 2016 году кинотеатра «Спутник». Изначально хозяин земельного участка после сноса «Спутника» заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс, но после общественной критики решил сделать здание двухэтажным. Нынешний проект предполагает разбивку мини-сквера на части земельного участка с уличным освещением, газоном, лавочками. У нового «Спутника» должны появиться пешеходная зона, парковка с местами для инвалидов, велопарковки и зарядки для электрокаров, а также кинотеатр, но не внутри здания, а в виде экрана на стене снаружи, на который будут проецироваться фильмы.. Она стала последним объектом благоустройства парка с 2020 года, когда мэрия начала его благоустройство. Так что теперь, с окончанием всех строек (корты для большого тенниса с трибунами, которые начали строить этим летом, не в счет — объект возводят на отдельном земельном участке со стороны улицы Кривенкова), парк должны передать в ведение МАУК «Культурные пространства Липецка». И, собственно, официально сделать городским общественным пространством: де-юре Молодежный, как недавно сказала вице-мэр Светлана Сурмий, вовсе не парк, а конгломерат отдельных земельных участков. «Культурным пространствам» придется решить, что делать с т.наз. зоной барбекю — вымощенной плиткой территорией специально под проект ресторатора Павла Павлова, позже отказавшегося от затеи со ссылкой на ее неприбыльность (в парках нельзя продавать спиртное).— А что с гнилыми трубами??? Ведь зима скоро! — спросил— А зачем нам, живущим в своих домах с хорошими трубами, ваши гнилые трубы? Мы как и остальные горожане, живущие не в старье и рухляди имеем право на места отдыха! И ваши гнилые трубы нам до лампочки! — ответила емуДля молодежи есть и другие хорошие новости.. «Петропарк» у Нижнего парка строится бешеными по нынешним временам темпами: все аттракционы должны быть введены в эксплуатацию уже 1 октября. А мэрия нашла уже подрядчика еще и на «Дом страха» и на туалеты для новой зоны развлечений. В итоге цена «Петропарка» уже составила без малого 250 млн рублей. Но и это еще не все траты, ведь в 2026 году будет реализован второй этап строительства парка. В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.А еще к началу осени должен быть сдан в эксплуатацию спорткомплекс под открытым небом на Зеленом острове. Большая стройка ценой в 249 млн рублей почти завершена. Кстати, для желающих освежиться после футбола, волейбола или тенниса на острове отсыпали небольшой пляжик.: департамент культуры и туризма мэрии решил сделать арт-объект из мусорного накопителя перед мостом на Плехановском спуске. Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что новое граффити горожане увидят уже 1 сентября. К этому дню спущенный на время строительства второй очереди моста на Плехановском спуске пруд наполнят водой.— Пошлость, безвкусие, деградация, — заявила— Вполне хорошо. Для провинции очень даже. Главное, ярко, — возразила. Также официально в нашем регионе зарплату выше двух среднероссийских зарплат получают 4,1% работников (средняя зарплата в России весной составила 97,4 тыс руб). Лидером рейтинга стал ЯНАО, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 66,5%, на втором месте Чукотский АО с показателем 55,1%. Тройку лидеров замкнул ХМАО с долей 52,7%. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (доля 6%), Чечня (6,1%) и Кабардино-Балкария (8,1%).— Лидеры по зарплате на вечной мерзлоте живут, аутсайдеры — в теплом климате. Кому завидовать, кому сочувствовать вот вопрос? — развел руками«Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!» Этот принцип может как вознести в облака, так и низвергнуть в бездну.. По данным следствия, он получил более 890 тысяч рублей. Дело о получении взяток, мошенничестве и подлоге направлено в суд. На имущество врача стоимостью более 23 миллионов рублей (!) наложен арест.А вот история с противоположного фланга материальных возможностей:. Микрофинансовая организация попыталась взыскать долг через суд с родственников покойного, но безуспешно.С долгами надо уметь жить. Правовая неграмотность вкупе с потребительской активностью может привести к потере всего имущества и даже крыши над головой. Пример тому — история 48-летней липчанки Ирины Петровой. Женщина потеряла 4-комнатную квартиру, заявив, что. Но не всё так однозначно: женщина признана банкротом, и именно поэтому теряет жилье.Эта история — поучительная. Списать, обнулить долги по кредитам сейчас предлагают едва ли не из каждого утюга. Как следствие — растущая статистика по банкротным делам. За первые шесть месяцев в суд поступило 2 459 заявлений о банкротстве физических лиц против 1 955 за то же время в 2024 году. Но прежде чем подавать заявление о банкротстве, необходимо трезво оценить все риски и возможные финансовые потери.Тем временем липчане продолжают раздавать миллионы аферистам. Примеры этой недели:..., в том числе 2410 детей. 16% из снятых с людей насекомых оказалась носителями иксодового клещевого боррелиоза. Как результат,этой инфекцией, также называемой болезнью Лайма.А еще. Укус яркого паука-осы очень болезненный, он может вызвать аллергическую реакцию и анафилактический шок. Своей расцветкой он как бы сигнализирует об опасности сделать с ним селфи. Но куда опаснее укус ядовитой змеи. На этой неделеквартиры в Дачном! Это вам не, которая только внешне страшна, а по-сути не опаснееА вы заметили, что на улицах стало меньше бродячих собак? В управлении главного смотрителя заявили, что. GOROD48 выяснил, куда пропадают остальные.. После небольшого перерыва липецкий зоопарк возобновил акцию «Добрый урожай»: животные уже съели все привезенные им месяцем ранее фрукты и снова требуют сезонные лакомства.Еще одну мимишную историю опубликовал мэр Ельца:, спасенного сотрудниками МЧС.— Трехцветный кот приносит удачу! Не просто так сложились обстоятельства! — написалаНе просто так, конечно. Но главную роль в жизни нового мэра Ельца сыграл не котенок, а его однокашник по МГИМО Владимир Сериков. Вячеслав Жабин появился в Ельце два года назад — он был назначен заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом выбранного спикером облсовета Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, в ноябре перешел на муниципальную службу, став сразу первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.. У храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова в Грязях произошел подрались две давно враждующие группы мужчин. Несмотря на то, что в ход пошли бита, молоток и даже пила, никто из участников столкновения не обратился в полицию с заявлениями о получении травм.А в Липецке сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизму возбудили уголовное дело о хулиганству в отношении девочек-подростков, снимавших и размещавших в Сети. 19-летний липчанин небезопасно для других водителей, а потоми скрылся с места аварии.