Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Здоровье
50
24 минуты назад
1
В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек
Клещи нападали на людей во дворах, на приусадебных участках, на природе, в садоводческих товариществах, в парках, на кладбищах.
Поражённость доставленных для исследования в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
Присасывание клещей в 69,4% произошло на территории домов и приусадебных участков, в 16,9% случаев — в природных условиях, в 4,2% – в садоводческих товариществах, в 3,6% – в парках и в 1,3% случаев – на кладбищах.
В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)