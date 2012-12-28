В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек

Клещи нападали на людей во дворах, на приусадебных участках, на природе, в садоводческих товариществах, в парках, на кладбищах.

В Липецкой области от клещей пострадали уже 5230 человек, в том числе 2410 детей.Поражённость доставленных для исследования в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.Присасывание клещей в 69,4% произошло на территории домов и приусадебных участков, в 16,9% случаев — в природных условиях, в 4,2% – в садоводческих товариществах, в 3,6% – в парках и в 1,3% случаев – на кладбищах.В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.