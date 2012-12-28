Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи

МУП «Городской электротранспорт» скоро начнет обкатку обновленной линии от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи №6.

Сегодня в Telegram-канал сообщество «Липецкий трамвай» сообщил, что уже в понедельник, 25 августа, МУП «Городской электротранспорт» начнет обкатку и дефектовку трамвайных путей от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи №6.Это означает начало испытаний частью старого, частью нового трамвайного полотна на маршруте №1к. Ранее GOROD48 рассказывал, что для безопасности перевозок новый путь должен пройти нормативную обкатку трамваями с грузом без пассажиров (ориентировочно в течение месяца), а контактную сеть отрегулировать с помощью специального вагона-сетеизмерителя.Можно ли считать эту информацию официальной?— Обкатка и дефектовка трамвайных путей на этом участке начнется сразу после завершения всех подготовительных мероприятий. На сегодняшний день концессионером еще ведутся работы по выправке и балластировке путей, регулировке контактной сети, подключению фидерных линий. Все заинтересованные стороны этого процесса настроены в возможно короткие сроки начать обкатку путей, — уклончиво ответили на наш запрос в пресс-службе мэрии.Судя по такому ответу, по возобновленному маршруту №1к горожане с правого берега реки Воронеж на левый смогут поехать уже в сентябре. Хорошо хоть так, ведь осенью прошло года компания «Мовиста» вообще прекратила работы по концессии, сославшись на трудности с финансирование проекта.Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» почти достроила новую трамвайную ветку взамен частично демонтированной по маршруту №1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, работники МУП «Городской электротранспорт» закончили ремонт двух старых участков пути на этом маршруте — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6» (они не вошли в концессию, по которой «Мовиста» обновляет трамвайную инфраструктуру).