Общество
749
сегодня, 15:48
8

Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи

МУП «Городской электротранспорт» скоро начнет обкатку обновленной линии от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи №6.

Сегодня в Telegram-канал сообщество «Липецкий трамвай» сообщил, что уже в понедельник, 25 августа, МУП «Городской электротранспорт» начнет обкатку и дефектовку трамвайных путей от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи №6.

Это означает начало испытаний частью старого, частью нового трамвайного полотна на маршруте №1к. Ранее GOROD48 рассказывал, что для безопасности перевозок новый путь должен пройти нормативную обкатку трамваями с грузом без пассажиров (ориентировочно в течение месяца), а контактную сеть отрегулировать с помощью специального вагона-сетеизмерителя.

Можно ли считать эту информацию официальной?

— Обкатка и дефектовка трамвайных путей на этом участке начнется сразу после завершения всех подготовительных мероприятий. На сегодняшний день концессионером еще ведутся работы по выправке и балластировке путей, регулировке контактной сети, подключению фидерных линий. Все заинтересованные стороны этого процесса настроены в возможно короткие сроки начать обкатку путей, — уклончиво ответили на наш запрос в пресс-службе мэрии.

Судя по такому ответу, по возобновленному маршруту №1к горожане с правого берега реки Воронеж на левый смогут поехать уже в сентябре. Хорошо хоть так, ведь осенью прошло года компания «Мовиста» вообще прекратила работы по концессии, сославшись на трудности с финансирование проекта.

Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» почти достроила новую трамвайную ветку взамен частично демонтированной по маршруту №1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, работники МУП «Городской электротранспорт» закончили ремонт двух старых участков пути на этом маршруте — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6» (они не вошли в концессию, по которой «Мовиста» обновляет трамвайную инфраструктуру).
концессия
трамвай
0
1
0
7
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ннн
35 минут назад
а что аварийный мост не надо делать и так сойдет как с проспектом победы через два года на переделку.
Ответить
Алькаш
51 минуту назад
Вот-вот это когда-когда?
Ответить
реалист
55 минут назад
а мост уже сделали?
Ответить
сегодня, 16:02
Ага, вот-вот начнут....
Ответить
Ух
сегодня, 15:58
Да ладно??!! Хотя бы пусть не новые. Угробят все на кривых рельсах.
Ответить
Жесть
57 минут назад
По старым рельсам будут курсировать старые трамваи. Люди будут пересаживаться с новых, плату брать в старых не будут.
Ответить
Сергей Б
48 минут назад
По старым рельсам будут курсировать старые трамваи. Люди будут пересаживаться с новых, плату брать в старых не будут. Ну, это правильное решение. Воплотится ли?
Ответить
ну
сегодня, 15:52
наконец! и через Циолковского пора взад пускать. а тол разобрали а трамваи там нужны как воздух.
Ответить
