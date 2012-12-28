Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
41-летний мужчина обвинен в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия.
«По данным следствия, ночью 3 ноября 2025 года пьяный обвиняемый в баре на улице Виктора Музыки напал с ножом на двух посетителей заведения. 40-летнему потерпевшему причинено колото-резаное ранение ноги, а его 30-летнему знакомому нанесено не менее шести ударов ножом, в том числе в грудную клетку», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.
На посетителей бара мужчина напал на почве ранее возникшего конфликта. Довести умысел на их убийство до конца он, как считает следствие, не смог из-за активного сопротивления жертв и вмешательства свидетелей поножовщины. Они же обезвредили нападавшего, и отняли у него нож.
Раненых мужчин вовремя госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь.
