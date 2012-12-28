Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
684
сегодня, 12:46
1
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Звери съели излишки урожая и хотят еще.
«Спасибо большое за щедрость всем садоводам! Но расход яблок для животных не превышает 50 килограммов в день. Поэтому мы временно приостанавливаем их приём. Большое скопление яблок приводит к появлению ос, что является опасностью для здоровья детей и взрослых», — рассказали тогда в зоопарке.
В зоопарке GOROD48 рассказали, что животные все привезенные фрукты уже съели, и им снова потребовались сезонные лакомства.
На своей странице во «ВКонтакте» зоопарк опубликовал видео зверей, поедающих излишки урожая из липецких садов.
Видео: vk.com/zooparklipetskii
0
0
0
13
3
Комментарии (1)