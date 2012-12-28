Все новости
Общество
684
сегодня, 12:46
1

Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки

Звери съели излишки урожая и хотят еще.

После небольшого перерыва липецкий зоопарк возобновил акцию «Добрый урожай». Кампания по приёму избытков урожая для животных началась 25 июля, но к началу августа зоопарк просто завалили яблоками — их привезли около тонны.

«Спасибо большое за щедрость всем садоводам! Но расход яблок для животных не превышает 50 килограммов в день. Поэтому мы временно приостанавливаем их приём. Большое скопление яблок приводит к появлению ос, что является опасностью для здоровья детей и взрослых», — рассказали тогда в зоопарке.

В зоопарке GOROD48 рассказали, что животные все привезенные фрукты уже съели, и им снова потребовались сезонные лакомства.

На своей странице во «ВКонтакте» зоопарк опубликовал видео зверей, поедающих излишки урожая из липецких садов.

Видео: vk.com/zooparklipetskii
зоопарк
яблоки
0
0
0
13
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
4 минуты назад
Зверюшки -приятного аппетита!!!!
Ответить
