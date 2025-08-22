«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев

Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Почетный гражданин Липецка, историк и краевед Александр Клоков вообще считает, что главное место торжеств города нуждается в архитектурно-художественном переосмыслении.
Мемориал не раз косметически ремонтировали, а на его левом крыле ежегодно меняли плитку. В итоге глава Липецка Роман Ченцов решил полностью обновить комплекс. Профессиональные реставраторы из подмосковной компании «Дкарт» при начальной цене контракта в 21,5 млн рублей снизили цену работ на 12,5% и с опозданием, в начале февраля этого года, а не к 15 декабря прошлого, как предполагалось, реконструировали находящийся справа от Вечного огня отсек с 18-ю братскими могилами и именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Новый гранит стал отличаться по цвету от старого. Прежний, красноватый, был из Капустинского месторождения на Украине, и его заменили двумя видами отечественного — из Сибири и Урала. Все 460 плит повесили на навесную систему из нержавеющей стали и алюминия, закрепленную анкерами на старых кирпичных стенах.
В этом году началась реставрация остальной части мемориала: контракт выиграл индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков, который до этого отреставрировал мозаичный переход под Петровским спуском. Подрядчик снизил начальную цену работ со 125 до 112,4 миллиона рублей, обязавшись закончить работу к 22 декабря.
Сейчас мемориал на площади Героев раздет до оснований и стен. И тут же оказалось, что работ будет куда больше, чем планировалось. Управление главного смотрителя и подрядчик обнаружили под стенами несколько разных видов фундаментов, в том числе бутовый, из камня и глины. Более того, фундаменты были заложены выше точки промерзания грунта — для Липецка это 140 см ниже уровня почвы. Под самой тяжелой частью монумента, той, где бугрилась дата начала и конца Великой Отечественной войны, фундамент вообще был заглублен всего лишь на 40 сантиметров! Как результат — испещренная трещинами стена.
С благословения мэра строители там, где это было возможно, снесли старые стены, построенные частично из силикатного, частично из красного кирпича. А контрфорсные подпорные стены, ребра жесткости «афганской» части мемориала, оказались и вовсе пустотелыми! Выходит, строители сэкономили на кирпиче? Чтобы понять, можно ли на них вешать гранитные плиты, была проведена экспертиза. Оказалось, что в керамическом кирпиче анкер держит 1,4 тонны нагрузки, в силикатном — две. К счастью, этого будет достаточно, чтобы держать серьезный вес.
Чтобы снизить нагрузку на фундамент той стены, где должна быть массивная дата начала и конца войны, решено установить на нее лишь старый медный чехол, который надели на огромные цифры пять лет назад, при мэре Евгении Уваркиной. Таким образом, будет сохранена аутентичность этой части монумента без ущерба качеству работ. Кстати, самой крепкой частью мемориала были как раз отлитые из сверхпрочного бетона цифры — их до сих пор разбивают гидромолотом.
Но новые стены появятся позже. Сейчас главное — залить под них монолитные фундаменты. Подрядчик заявил, что все т. наз. мокрые работы — бетонирование и оштукатуривание — будут закончены до холодов и осенних дождей. А дальше начнется главное: восстановить как можно ближе к пока утраченному оригиналу сам мемориал.
В техническом задании — более сотни видов разных работ. Подрядчику предстоит сохранить снятые медные мемориальные знаки, таблички и барельефы, а те, что нужно, отреставрировать, покрыв специальным лаком. Под звездой Вечного огня заменят старый шамотный огнеупорный кирпич и горелку, протянув к нему новый газопровод. Основание обелиска укрепят, после чего покроют новой гранитной плиткой. Элементами декора станут колотый камень, гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Финишными работами станут монтаж гранитных ступеней и бордюров, асфальтирование тротуара, укладка тротуарной плитки по периметру венка памяти Воинов, умерших от ран в госпиталях. Подрядчик обновит грунт газонов и клумб, посадит новые голубые ели вместо старых спиленных (их корни разрушали фундаменты стен), настелет рулонный газон, заменит старые скамейки и урны, установит для маломобильных людей пандус с поручнями из нержавеющего металла.
Уже сейчас понятно, что никакой экономии не случится. Список дополнительных работ растет как снежный ком, ведь главный архитектор Липецка Маргарита Гришина и ее новый помощник Дмитрий Бучаев по ходу дела накидывают новые идеи. В частности, на площади Героев появится автополив газонов, а под плиточное покрытие, по которому ездит спецтехника УГС и МБУ «Управление благоустройства Липецка» нужно залить монолитную железобетонную плиту.
Всем тем, что происходит, оказался недоволен 68-летний скульптор Игорь Мазур, единственный из тех, кого можно считать авторами мемориала наряду с уже покойными архитектором Мироном Мордуховичем, главным художником Липецка Николаем Полухиным, художниками Евгением Вольфсоном и Юрием Гришко. Когда он пришел на площадь Героев и заявил о нарушении строителями его авторских прав, его оттуда невежливо попросили.
— Я не понимаю, что происходит! Все делается на авось! Никто из них не знает, что такое авторские права! А ведь именно я делал изображения Героев Советского Союза, ордена Красной Звезды и Мужества на левом крыле мемориала, на пилонах у памятника скорбящим матерям, ордена Великой Отечественной войны на стене с датами ее начала и конца. Зачем разрушили эти цифры, эту неординарную композицию? Пять лет назад их облицевали тонким слоем меди, потратив на это большие деньги, а сейчас тратят большие деньги на так называемую реставрацию!
Игоря Мазура возмущает и то, что ему не дали увидеть, в каком сейчас виде находятся демонтированные медные украшения. «Мне сказали, что их отдали на реставрацию! Куда? Кому?»
— Художников сегодня совершенно не ставят ни во что! — резюмирует Мазур и грозит дойти до губернатора, чтобы разобраться с нынешними реставраторами.
Скульптор хорошо помнит историю появления левого крыла мемориала, говорит, что «афганцы» долго добивались от администрации Липецка увековечивания памяти воинов-интернационалистов. И признает, что детище Вольфсона — скорбящие матери — в металле получились куда хуже, чем были в эскизе.
Памятник скорбящим матерям, кстати, не нравится по конструктиву заказчику (управление главного смотрителя Липецка уже привлекло к его обновлению тех самых профессиональных реставраторов из Москвы, которые восстановили утраченные фрагменты мозаичного панно подземного перехода на Петровском спуске), а по существу — Почетному гражданину Липецка, историку и краеведу Александру Клокову. Он вообще уверен, что эту композицию Вольфсон сделал для какой-то иной цели, но позже приспособил ее в качестве центра мемориала воинам интернационалистам:
— Никакого чувства гордости у меня эти скорбящие матери не вызывают. Они ужасны. Считаю, что ей место на каком-то воинском кладбище, а не на площади Героев. Не нужно восстанавливать, на мой взгляд, и прежнюю надпись в этом левом крыле мемориала: «Липчане скорбят по верным сынам Отечества». Почему верность Отечеству должна вызывать скорбь?
У Александра Клокова много претензий к прежнему мемориалу. Его он считает эклектичным, абсолютно негармоничным, ведь строили комплекс в разное время в разной стилистике.
— Площади Героев нужна одна центральная скульптурная композиция и открытая, без стены за Вечным огнем, часть с видом на историческую Евдокиевскую церковь, построенную в первой четверти XIX века. Для этого нужно было объявить Всероссийский конкурс, так как существующий мемориал физически и морально устарел. А сейчас мы получим новодел-времянку, — резюмирует Почетный гражданин Липецка.
