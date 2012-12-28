48-летняя липчанка Ирина Петрова просит помощи в видеобращении. Но не всё так однозначно: женщина признана банкротом, и именно поэтому теперь её выселяют.

В вашем браузере отключен JavaScript

По соцсетям расходится видео, в котором 48-летняя липчанка Ирина Петрова просит помощи у следственного комитета и прокуратуры и защиты якобы от «чёрных риелторов».«12 августа 2025 года моя жизнь превратилась в ад. В мою квартиру ворвались неизвестные люди с документами на мою квартиру, которую я приобрела в 2012 году в ипотеку. Проконсультировавшись со многими специалистами-юристами, я знаю: закон на моей стороне. Но решать вопрос о законности приобретения квартиры в суде они не хотят. Каждый день, каждая минута мне дорога. В любой момент они могут прийти и пытаться нас выселить. Единственное, что их задерживает — это то, что здесь прописана я и моя дочь. Мы здесь проживаем. Но их самая главная задача — нас выкинуть. На мою квартиру нашлись покупатели — они хотя быстрее её перепродать и заработать денег. Люди, в Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов, которые выкидывают людей из квартиры! Я прошу следственный комитет и прокуратуру разобраться в моём вопросе! Мне дорога каждая минута! С 12 августа мы живём в режиме баррикад, стараясь никого сюда не пустить. Но пока закрутится следственный, юридический и судебный механизм — это время. А нас пытаются вышвырнуть и быстрее перепродать жильё. Эти люди угрожают моей жизни и жизни моих детей. Ещё раз прошу следственный комитет и прокуратуру заняться моим вопросом!», — говорится в видеообращении Ирины Петровой.GOROD48 связался с Ириной Петровой. И оказалось — не всё так однозначно. Со слов самой Ирины, несколько лет назад она взяла потребительские кредиты на сумму около двух миллионов рублей. А потом решила списать долги, пройдя процедуру банкротства.Липчанка была уверена — её четырёхкомнатная квартира при этом не будет затронута. По крайней мере так ей обещал представляющий её интересы юрист. Но вышло по-другому. Ирина Петрова считает, что где-то процедура была нарушена и выселять её «насильственными методами» никто не имеет права. Также женщина уверена, что выписать и выселить её и 15-летнюю дочь из квартиры должен суд отдельным решением.Мы попытались выяснить подробности этого банкротного дела. Как оказалось: квартира, о которой идёт речь в видео, не единственное жильё Ирины Петровой. У неё есть ещё одна квартира в долевой собственности.Ирина Петрова не стала отрицать этот факт, но отметила, что её доля во второй квартире в том же доме — ¼, примерно 12 квадратных метров, что не отвечает нормативу в 18 квадратных метров на человека. А та четырёхкомнатная квартира, из которой её сейчас пытаются выселить, и вовсе была куплена в браке, и вроде бы половина ещё положена бывшему мужу. Также женщина рассказала о сложной жизненной ситуации — после брака встречалась с мужчиной, который оказался игроманом. В результате он от её лица якобы продал её машины… Узнала женщина об этом позже, и думала, что сначала пустят с молотка автомобили.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, четырёхкомнатная квартира, о которой идёт речь в видеообращении, и вовсе в залоге у «Газпромбанка». А вторая квартира женщины по тому же адресу — в долевой собственности.В реестре требований кредиторов к Ирине Петровой речь идёт о задолженности не на два миллиона, а гораздо большей — на общую сумму 4,7 миллиона рублей. Женщина признана банкротом, а реализация её имущества финансовым управляющим заведена ещё в феврале 2024 года. В конкурсную массу были включены квартира и два земельных участка. Последнее заседание по делу Ирины Петровой прошло совсем недавно — 4 августа, но ни она, ни её представитель на него не пришли.Эта история — очень поучительная для многих липчан. Списать, обнулить долги по кредитам сейчас предлагают едва ли не из каждого утюга. Как следствие — растущая статистика по банкротным делам.По данным арбитражного суда области, число дел о банкротстве и рассматриваемых в рамках таких дел заявлении (разногласия) стабильно растет. Так, за первое полугодие 2025 года поступило 2 522 заявлений о признании должника банкротом, когда как за шесть месяцев прошлого года их было 2 066, то есть рост составил 22%.Особенно заметен рост заявлений о банкротстве физических лиц: их количество увеличилось с 1 955 в первом полугодии 2024 года до 2 459 в текущем году. В первом полугодии завершены производства по 2 252 делам о несостоятельности (банкротстве) граждан. Когда как первом полугодии прошлого года было завершено 1 585 таких дел.Но прежде чем подавать заявление о банкротстве, необходимо трезво оценить все риски и возможные финансовые потери.— Институт банкротства гражданина был введен в законодательство как механизм защиты, как возможность для добросовестного, но оказавшегося в трудной финансовой ситуации человека, начать жизнь с чистого листа. Однако крайне важно понимать: банкротство — это сложная, строго регламентированная процедура, а не панацея от всех долговых проблем. Решение об инициации процедуры банкротства влечет за собой серьезные правовые и имущественные последствия. С момента признания гражданина банкротом все права на имущество, включённое в конкурсную массу, переходят к финансовому управляющему. Должник не может самостоятельно распоряжаться этим имуществом — любые сделки без участия управляющего считаются ничтожными. Также ему запрещено открывать банковские счета и получать по ним средства. Во время процедуры реализации имущества из дохода должника выделяется прожиточный минимум на него и его иждивенцев. Остальные средства направляются в конкурсную массу для расчёта с кредиторами. В ходе реализации имущества, особенно если оно является залоговым (например, ипотечная квартира), оно подлежит продаже для погашения требований кредиторов, — рассказали в Арбитражном суде.