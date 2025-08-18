Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Скейтерская рампа заработала в Молодежном парке
Общество
70-летняя липчанка перевела «комитету банковского надзора» 925 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек
Здоровье
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Общество
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Общество
381
сегодня, 11:30
10

Скейтерская рампа заработала в Молодежном парке

Это последний досуговый объект, который сделали в парке, которого нет.

Компания из Санкт-Петербурга «Эфкей Рампс» сдала управлению строительства Липецка зону для скейта в Молодежном парке. Новая сборная рампа тут же стала популярной у подростков спального юго-западного района города, в котором живет треть липчан.

c75af935-20d5-44a2-b0e7-d3b7fa15b5eb.jpg+2025-08-18-11.03.34+niz.jpg

Напомним, что управление строительства Липецка еще в марте разместило заказ на строительство спортивной зоны в Молодежном парке с начальной ценой контракта в семь миллионов рублей. Львиную долю средств — 5,2 миллиона — предполагалось потратить на каркасный скейт-парк (на остальные деньги предполагалась установка шести скамей разных типов, четырех урн и благоустройство).

Контракт выиграла специализирующаяся на подобных заказах компания из Санкт-Петербурга, сбросившая цену в результате конкурентных торгов до 5,9 млн рублей. Рампа должна была быть смонтирована до 1 августа, но подрядчик, чуть подзадержавшись, сдал объект перед минувшими выходными.

Таким образом, управление строительства Липецка закончило благоустройство Молодежного парка, начатое в 2020 году. За пять лет в нем проложены асфальтированные дорожки, связавшие улицы Катукова и Кривенкова с ТРЦ «Ривьера» и улицей Московской, сеть уличного освещения, велосипедные дорожки, 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. В прошлом году в парке смонтирована детская игровая зона.

Также Молодежный должен был стать первым парком города с зоной барбекю. Ее делали специально под проект ресторатора Павла Павлова, но он отказался от затеи, сославшись вначале на строительные работы в парке, а позже — на не прибыльность проекта (в парках нельзя продавать спиртное).

saelqatztlbtcoqtyukcqvyal4gbfql0.webp

Также в этом году у парка рядом с ранее возведенным памятником Николаю Угоднику появилась часовня, посвященная липчанам, погибшим в годы Второй Мировой войны.

Так что теперь, с окончанием всех строек (корты для большого тенниса с трибунами, которые начали строить этим летом, не в счет — объект возводят на отдельном земельном участке со стороны улицы Кривенкова), парк Молодежный, как об этом говорили в мэрии ранее, должны передать в ведение МАУК «Культурные пространства Липецка». И, собственно, официально сделать городским общественным пространством: де-юре Молодежный, как недавно сказала вице-мэр Светлана Сурмий, вовсе не парк, а конгломерат отдельных земельных участков.
Молодежный парк
благоустройство
3
0
1
1
2

Комментарии (10)

Сначала новые
Дональд
3 минуты назад
Когда будут открыты поля для гольфа ? Мы чувствуем себя ущемленными
Ответить
)))
8 минут назад
одно название, а не парк
Ответить
Ох и ах)
13 минут назад
Такое красивое, живописное место не может никак обрести окончательное достойное "обрамление". Замечательно, что есть масса полезного, но жаль, что не срослось с местами для пикника и "укатились камни"...
Ответить
Сергей Б
25 минут назад
Так если де-юре это не парк, то в зоне барбекю может быть разрешена продажа алкоголя.
Ответить
Мастер спорта
30 минут назад
Лучше бы бобслейную трассу построили. А то зимой даже негде на бобе покататься...
Ответить
Никита
22 минуты назад
Трассу можно на склонах близ Октябрьского моста, где "Wake48". А в парке несколько полей для гольфа, тоже негде поиграть.
Ответить
Травмотолог
31 минуту назад
Мы ждем вас!
Ответить
Логопед
9 минут назад
А мы вас!
Ответить
Самокатчик
46 минут назад
Ооо! М-да
Ответить
И смех, и грех
47 минут назад
"конгломерат отдельных земельных участков"?! Ой как удобно! Стройнихачу что угодно :))) Сначала корт теннисный для командировочных туристов, потом может и коттеджики для теннисистов...
Ответить
