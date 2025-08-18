Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
сегодня, 11:30
Скейтерская рампа заработала в Молодежном парке
Это последний досуговый объект, который сделали в парке, которого нет.
Напомним, что управление строительства Липецка еще в марте разместило заказ на строительство спортивной зоны в Молодежном парке с начальной ценой контракта в семь миллионов рублей. Львиную долю средств — 5,2 миллиона — предполагалось потратить на каркасный скейт-парк (на остальные деньги предполагалась установка шести скамей разных типов, четырех урн и благоустройство).
Контракт выиграла специализирующаяся на подобных заказах компания из Санкт-Петербурга, сбросившая цену в результате конкурентных торгов до 5,9 млн рублей. Рампа должна была быть смонтирована до 1 августа, но подрядчик, чуть подзадержавшись, сдал объект перед минувшими выходными.
Таким образом, управление строительства Липецка закончило благоустройство Молодежного парка, начатое в 2020 году. За пять лет в нем проложены асфальтированные дорожки, связавшие улицы Катукова и Кривенкова с ТРЦ «Ривьера» и улицей Московской, сеть уличного освещения, велосипедные дорожки, 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. В прошлом году в парке смонтирована детская игровая зона.
Также Молодежный должен был стать первым парком города с зоной барбекю. Ее делали специально под проект ресторатора Павла Павлова, но он отказался от затеи, сославшись вначале на строительные работы в парке, а позже — на не прибыльность проекта (в парках нельзя продавать спиртное).
Также в этом году у парка рядом с ранее возведенным памятником Николаю Угоднику появилась часовня, посвященная липчанам, погибшим в годы Второй Мировой войны.
Так что теперь, с окончанием всех строек (корты для большого тенниса с трибунами, которые начали строить этим летом, не в счет — объект возводят на отдельном земельном участке со стороны улицы Кривенкова), парк Молодежный, как об этом говорили в мэрии ранее, должны передать в ведение МАУК «Культурные пространства Липецка». И, собственно, официально сделать городским общественным пространством: де-юре Молодежный, как недавно сказала вице-мэр Светлана Сурмий, вовсе не парк, а конгломерат отдельных земельных участков.
