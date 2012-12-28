У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
сегодня, 17:05
Водитель бешеной «Приоры» задержан
19-летний липчанин заявил полицейским, что сначала не справился с управлением, а потом испугался.
Полицейские отыскали водителя автомобиля «Лада Приора», который вчера вечером дрифтовал на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова, а потом устроил ДТП на улице Нижней Логовой и скрылся с места аварии.
«Автоинспекторы установили и задержали водителя. Им оказался 19-летний липчанин. Опасный маневр на перекрестке он объяснил тем, что не справился с управлением, а оставление места ДТП тем, что ранее уже был лишен прав», — рассказали в Госавтоинспекции.
В отношении водителя полицейские составили административные материалы за выезд на встречную полосу, оставление места ДТП, управление автомобилем водителем, лишенным права управления и за отсутствие полиса ОСАГО.
