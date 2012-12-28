Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
Читать все
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
Читать все
Общество
798
сегодня, 17:05
20

Водитель бешеной «Приоры» задержан

19-летний липчанин заявил полицейским, что сначала не справился с управлением, а потом испугался. 

19-летний липчанин заявил полицейским, что сначала не справился с управлением, а потом испугался. 

Полицейские отыскали водителя автомобиля «Лада Приора», который вчера вечером дрифтовал на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова, а потом устроил ДТП на улице Нижней Логовой и скрылся с места аварии.


«Автоинспекторы установили и задержали водителя. Им оказался 19-летний липчанин. Опасный маневр на перекрестке он объяснил тем, что не справился с управлением, а оставление места ДТП тем, что ранее уже был лишен прав», — рассказали в Госавтоинспекции.


В отношении водителя  полицейские составили административные материалы за выезд на встречную полосу, оставление места ДТП, управление автомобилем водителем, лишенным права управления и за отсутствие полиса ОСАГО.
опасное вождение
опасный маневр
0
0
4
3
4

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
13 минут назад
Дебил полно развелось, мотоциклисты без глушителей, музыканты аш на два квартала музон, вандалы крушат остановки - этим беспределом кто нибудь займётся?
Ответить
злой
21 минуту назад
а за чем лицо брюлите, если он сам во всем сознался? Город должен знать своих "героев!
Ответить
Неадекват
27 минут назад
Он потом на липовской дрифтил , этот ОСЁЛ!!!!
Ответить
я
30 минут назад
к наркологу его срочно
Ответить
ха
33 минуты назад
и думаете его что то остановит? есле уже лишен прав и вытваряет хрен знает что, машину конфисковать, а его пожизненно оставить без прав
Ответить
Ник
33 минуты назад
19 летний на приоре, уже звучит опасно
Ответить
Житель
35 минут назад
Таким даже велосипед и самокат водить нужно пожизненно запрещать. Мозгов нет и не предвидется.
Ответить
Как???
39 минут назад
Как не справиться с управлением, давая задний ход? Где там управление?
Ответить
омсквич
43 минуты назад
С бородой без усов. Другого и не ожидалось
Ответить
Лиза
45 минут назад
А в каком состоянии этот придурок находился за рулём?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить