Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес

Собственник земельного участка начал готовить строительную площадку под строительство административно-торгового центра на месте снесенного в 2016 году кинотеатра «Спутник».

16 августа 2016 года компания «Поликолор» внезапно для липецкой мэрии взяла и снесла 60-летний кинотеатр «Спутник», хотя получила разрешение лишь на его реконструкцию. С тех пор огороженный забором участок на площади Победы зарастал лесом.И вот сейчас собственник этого участка №48:20:0045501:9 с разрешенным видом использования — для здания кинотеатра — полностью очистил его от самосева.— Компания «Поликолор» готовит площадку под строительство административно-торгового центра. Она официально получила разрешение на реализацию проекта, — сообщили GOROD48 в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка.Как писал GOROD48 ранее, липецкому предпринимателю Алексею Дмитриеву, учредителю и гендиректору ООО «Поликолор», собственнику земельного участка на площади Победы, осталось лишь встретиться с главой города Романом Ченцовым и рассказать ему об источниках финансирования объекта (по данным GOROD48, мэр не желает получить очередной долгострой в центре города, а чистая прибыль всего бизнеса Дмитриева, по данным бизнес-агрегаторов, за 2024 год составила всего 1,5 млн рублей, которых явно недостаточно для большой стройки).Впрочем, проект учредителя «Поликолора» уже претерпел изменения. Изначально, после сноса «Спутника» Алексей Дмитриев заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.Но после общественной критики сильно изменил свои планы как в части внешнего вида здания, сделав его двухэтажным, так и уличного благоустройства. Нынешний проект предполагает разбивку мини-сквера на части земельного участка с уличным освещением, газоном, лавочками. У нового «Спутника» должны появиться пешеходная зона, парковка с местами для инвалидов, велопарковки и зарядки для электрокаров, а также кинотеатр, но не внутри здания, а в виде экрана на стене снаружи, на который будут проецироваться фильмы.