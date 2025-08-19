Все новости
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
Общество
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Здоровье
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским
Происшествия
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
«Регулярно зарождается новая жизнь»: содержимое канализации затапливает подъезд на ЛТЗ
Общество
Лишённый прав пьяный водитель мопеда обложил инспекторов ДПС матом
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Общество
476
33 минуты назад
1

Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей

Сотни миллионов нужны и на ремонт других домов, облицованных кирпичом «Тербунского гончара».

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты обсудили проблему трещащих по швам многоэтажек.

По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидких, на особом контроле ведомства находится семь таких домов: на улице 9 микрорайон, 22/2, на Московской, 135, на Космонавтов, 10, на Терешковой, 13а, на Скороходова, 11, на Зегеля, 13а, на Крылова, 63а. Алексея Жидких сообщил, что состояние каждого здания регулярно проверяют и тревожной информации от управляющих компаний в профильный департамент мэрии в этом году не поступало.

Некоторые из этих домов относительно молоды. Например, многоэтажка на улице Крылова, 63а построена по проекту «Липецкгражданпроекта» в 2000 году. Но уже в 2001-м дом затрещал по швам. С тех пор его состояние только ухудшалось.



В квартире жительницы предпоследнего этажа Татьяны Поцелуйко трещины в потолках и стенах уже сквозные. С улицы через них попадает вода. Полы в квартире стали кривыми. Отскочила облицовочная плитка в туалете и ванной. На мужа женщины из трещины между потолочными плитами перекрытия упал кусок бетона, и через неделю после этого он умер от инсульта.

Еще в 2019 году, по расчетам департамента ЖКХ, на капремонт несущих конструкций дома требовалось 10,8 млн рублей. Но денег на это так и не нашли, а графиком ФКР капремонт здания запланирован на 2026-2028 годы. По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Романа Сапрыкина, на разработку проекта капремонта дома выделены 3,5 млн рублей. Пока же целостность многоэтажки на Крылова, 63а контролирует специально разработанная программа в формате 3D.

Нуждаются в срочном капремонте и остальные дефектные дома из этого списка. Где-то нужно провести геологические изыскания грунта, где-то усилить фундамент, где-то обустроить дренаж, где-то провести противоаварийные мероприятия по устранению трещин расползающихся конструкций.

Но есть и еще одна проблема, требующая, по словам Романа Сапрыкина, сотен миллионов рублей, которых нет ни у ФКР, ни у администрации Липецка. Речь идет об осыпающемся как осенняя листва кирпиче «Тербунского гончара», которым облицованы десятки многоэтажек и социальных объектов. В качестве примера приводилась высотка у памятника Александру Невскому. Дом №106а на проспекте Победы построен в 2010 году. Его внешние стены крошатся вот уже несколько лет. Куски кладки летят в разные стороны, пробивают поликарбонатные навесы коммерческих помещений первых трех этажей, выбивают вмятины на припаркованных у дома машинах. Чтобы обезопасить жителей дома, над входами в подъезды появились защитные сети.

cxittrshd3wg8zugbqmqnya6syiu0zlp.webp

zr45k1sh02q1ekm5xs3yzecm1wmajt8c.jpg+2025-08-19-12.11.05+niz.jpg

У жителей дома и у управляющей компании есть заключение о некачественном облицовочном кирпиче «Тербунского гончара», который в свое время имел все сертификаты качества. Этот завод некогда был бриллиантом в составе Липецкой ипотечной корпорации, любимом детище экс-губернатора Олега Королева. После череды скандалов и ареста гендиректора крупнейшего регионального застройщика с государственным капиталом ЛИК обанкротили, а завод продали с аукциона.

— На ремонт фасадов дома на проспекте Победы, 106а необходимы 140 миллионов рублей, —сообщил депутатам Роман Сапрыкин. — Эти средства мы хотим получить от правительства области. А вообще кирпичная кладка облетает с порядка пятнадцати домов в новых микрорайонах города.

P.S. В УК «КИТ», которая обслуживает дом № 106а, надеются, что его капремонт начнется уже в этом году. Предполагается, что с дома отобьют весь облицовочный кирпич. А потом или обложат здание новым кирпичом, или просто оштукатурят и покрасят.
0
0
1
0
4

Комментарии (1)

Сначала новые
Зачем же
8 минут назад
Так строить,если через десяток лет надо перестраивать?Как же эти дома были приняты в эксплуатацию?
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
