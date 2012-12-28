Все новости
Общество
524
сегодня, 11:55
4

В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах

Собравшиеся после каникул детские коллективы станут естественными очагами ОРВИ, ковида, возможны случаи появления кори и менингококковой инфекции.

— Мы живем в ожидании сентября, — говорит главный внештатный эпидемиолог региона, главврач областного Центра инфекционных болезней Андрей Филатов. — Начало осени традиционно сопровождается ростом простудных и инфекционных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинают болеть взрослые.

Самым опасным для здоровья может стать резкий рост заболеваемости ковидом. Уже сейчас в областной клинической инфекционной больнице на лечении находится десяток больных коронавирусной инфекцией, половина из которых — дети. Это значит, что в сентябре вирус в детсады и школы принесут десятки детей и подростков, а количество больных ОРВИ и пневмониями перейдет на тысячи. Соответственно случится рост заболеваемости и среди взрослых.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе Андрей Филатов назвал стабильной. Данные статистики успокаивают: в целом за вычетом сезонного гриппа и ОРВИ регистрируется 23-процентный спад инфекционных заболеваний. С начала года COVID-19 переболели 522 человека — в 5 раз меньше, чем в 2024-м. Снизилась на 17% заболеваемость сальмонеллезом. Больных корью стало меньше в 4,5 раза — после масштабной прививочной кампании прошлого года среди мигрантов с начала этого года в Липецкой области было выявлено всего 4 случая кори.

Однако есть ряд болезней, которыми в этом году болеют чаще, чем в прошлом. Кишечным вирусом Норфолка (норовирусом) переболели в этом году 277 липчан (+1,9 раза к прошлому году), ротавирусом — 279 (+22%). Если в 2024 году менингококком заболели три человека, то в этом — уже шесть.

Течение менингококковой инфекции очень тяжелое. В прошлом году, например, эта болезнь за 8 часов погубила данковскую школьницу. У менингококка есть явно выраженная динамика течения заболеваемости: она растет в среднем 10 лет и столько же лет падает. Сейчас — второй год роста синусоиды, так что смертельно опасная инфекция — на подъеме. Как правило, к врачам такие пациенты попадают уже в генерализированной, ярко выраженной стадии заболеваемости. В подавляющем большинстве случаев инфекция маскируется под насморк, ОРВИ, назофарингит и легко переносится заболевшими. Но в этот момент они как раз и заражают других воздушно-капельным путем, что делает пребывание носителя в коллективе опасным для других его членов.

Понимая опасность менингококковой инфекции, правительство страны решило начать массовую вакцинацию против нее для малышей в возрасте 9 месяцев с 2027 года. А вот вакцинацию от гриппа медики рекомендуют делать ежегодно как детям, так и взрослым. В регион уже поступили первая партия детской (130 000 доз) и взрослой вакцины (69 000 доз). Андрей Филатов советует не пренебрегать отечественной прививкой от гриппа, которая будет действующей против трех циркулирующих в России штаммов гриппа: гонконгского (H3N2), свиного (H1N1) и гриппа В. Для профилактики ковида доступна вакцина «Спутник Лайт».

Вопреки опасениям, в регионе пока нет больных «мышиными болезнями») — туляремией и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, бешенством, экзотическими вирусами — лихорадкой Западного Нила, малярией, геморрагической лихорадкой Крым-Конго, лихорадкой Денге. Зато в 2,7 раза выросла заболеваемость клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), виновниками которого являются клещи.
ковид
грипп
Комментарии (4)

Сталин И.В
31 минуту назад
Эпидемиологи, которые не знают что делать...Боритесь человечки, может и выживите
Ответить
эх
54 минуты назад
везут всякую гадость с турций, югов и тд, а ваши эксперементальные прививки в одно место себе засуньте, кому интересно поищите на просторах интернета где главный эпидимиолог рассказывает как ставились эксперименты на людях, наша дочь попала под такую прививку и за 18 лет не отошла от нее
Ответить
гость
сегодня, 12:05
а когда они перестанут ждать.
Ответить
Эпидемиолог
31 минуту назад
А когда зарплату авансом будут платить. Когда в августе за сентябрь выплатят, тогда и лёд тронется.
Ответить
