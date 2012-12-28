Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения
Прокуратура Лев-Толстовского района направила с суд уголовное дело об оказании медицинских услуг повлекших смерть человека.
«По версии следствия, 10 октября 2025 года 38-летний мужчина, имеющий высшее медицинское образование, в отсутвие лицензии на медицинскую деятельность провел 28-летней пациентке паравертебральную блокаду в области позвоночника, превысив при этом в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови. Обвиняемый вину не признал, однако, она подтверждается совокупностью собранных следственным комитетом доказательств», — рассказали о содержании обвинительного заключения в прокуратуре области.
Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.
По ч. 2 ст. 238 УК РФ врачу грозит до шести лет лишения свободы.
