Врачу за смертельную инъекцию лидокаина грозит до шести лет заключения

Прокуратура Лев-Толстовского района направила с суд уголовное дело об оказании медицинских услуг  повлекших смерть человека.

Прокурор Лев-Толстовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего врача, пациентка которого погибла прошлой осенью от инъекции лидокаина. Действуия врача квалифицированы  по ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека»). 

«По версии следствия, 10 октября 2025 года 38-летний мужчина, имеющий высшее медицинское образование, в отсутвие лицензии на медицинскую деятельность провел 28-летней пациентке паравертебральную блокаду в области позвоночника, превысив при этом в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови. Обвиняемый вину не признал, однако, она подтверждается совокупностью собранных следственным комитетом доказательств», — рассказали о содержании обвинительного заключения в прокуратуре области. 

Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. 

По ч. 2 ст. 238 УК РФ врачу грозит до шести лет лишения свободы.

здравоохранение
несчатсный случай
