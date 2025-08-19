Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
19.08.2025 17:02
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Трое участников потасовки задержаны.
Сегодня отмечается большой православный праздник — Яблочный Спас (Преображение Господне) и судя по всему две конфликтующие группы случайно встретились у храма на освящении яблок.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, между участники конфликта были давний бытовой конфликт и вражда. В результате прямо на огороженной территории храма началась драка. Её очевидцы — многочисленные прихожане позвонили в полицию.
Сотрудники полиции буквально моментально выехали на место происшествия (Отдел МВД России по Грязинскому району находится неподалёку на улице Советской). В результате трое участников конфликта были задержаны в порядке 91-й статьи УПК.
— Сейчас устанавливаются и опрашиваются свидетели происшествия. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — добавили в полиции.
Видео - vk.com
