Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку

Трое участников потасовки задержаны.

У храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова в Грязях сегодня произошла массовая драка. Причём в ход пошли бита, молоток и даже пила.Сегодня отмечается большой православный праздник — Яблочный Спас (Преображение Господне) и судя по всему две конфликтующие группы случайно встретились у храма на освящении яблок.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, между участники конфликта были давний бытовой конфликт и вражда. В результате прямо на огороженной территории храма началась драка. Её очевидцы — многочисленные прихожане позвонили в полицию.Сотрудники полиции буквально моментально выехали на место происшествия (Отдел МВД России по Грязинскому району находится неподалёку на улице Советской). В результате трое участников конфликта были задержаны в порядке 91-й статьи УПК.— Сейчас устанавливаются и опрашиваются свидетели происшествия. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — добавили в полиции.