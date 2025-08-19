Все новости
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку

Трое участников потасовки задержаны.

У храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова в Грязях сегодня произошла массовая драка. Причём в ход пошли бита, молоток и даже пила.

Сегодня отмечается большой православный праздник — Яблочный Спас (Преображение Господне) и судя по всему две конфликтующие группы случайно встретились у храма на освящении яблок.  

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, между участники конфликта были давний бытовой конфликт и вражда. В результате прямо на огороженной территории храма началась драка. Её очевидцы — многочисленные прихожане позвонили в полицию.

Сотрудники полиции буквально моментально выехали на место происшествия (Отдел МВД России по Грязинскому району находится неподалёку на улице Советской). В результате трое участников конфликта были задержаны в порядке 91-й статьи УПК.

— Сейчас устанавливаются и опрашиваются свидетели происшествия. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — добавили в полиции.

Видео - vk.com 
Комментарии (64)

Тоже мать
вчера, 16:09
Возле синагоги тоже можно с топорами и молотками скакать? Или это другое? Да ещё и в великий праздник!
Ответить
Там
вчера, 15:23
что Мак Грегор был среди этих злых людей? Или показалось..
Ответить
липчанка
вчера, 13:41
бесноватые поди
Ответить
душевное
вчера, 10:51
мордобитие
Ответить
А лександр
вчера, 10:02
Что то Грязи часто стали мелькать в сводках и далеко не позитивных? А происшедшее в ограде Православного храма говорит о том,что не все в порядке в нашем королевстве....
Ответить
ттт
вчера, 09:36
теперь к цыганам еще и мигранты.
Ответить
Товаришь.
вчера, 08:49
Надо всех участников драки наказать, посадить лет на 30 строго режима, чтобы они людей мирных не пугали
Ответить
Юрист
вчера, 10:32
Во-первых, столько за терроризм не дают. Во-вторых, за что? Даже никого не покалечили.
Ответить
Я
вчера, 07:57
Гладиаторский бой показали цыгани. Побоище было на славу!
Ответить
Настя
вчера, 07:56
Зверьки какие-то. Приехали торговать-наживаться и не поделили?
Ответить
Айболит
вчера, 06:08
Это цыгане ???
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
