У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
сегодня, 13:25
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
А 68-летняя жительница Грязей отправила на «безопасный счёт» 277 000 рублей.
В Грязях вчера в полицию пришла 68-летняя женщина, которой позвонили сотрудники «правоохранительных органов» и «Центробанка» и убедили отправить на «безопасный счёт» 277 000 рублей. Женщина взяла наличные и перевела мошенникам их через банкомат.
24-летний липчанин поверил «сотруднику ФСБ» и отправил на «безопасный счёт» 150 000 рублей.
А в липецкий отдел полиции №8 накануне обратилась 21-летняя девушка, которой сообщили о выигрыше в мессенджере, и результате она перевела через мобильный банк мошенникам 30 000 рублей.
