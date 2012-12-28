83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей

А 68-летняя жительница Грязей отправила на «безопасный счёт» 277 000 рублей.

19 августа в полицию обратилась 83-летняя липчанка. Её обманули по старой схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили с сообщением, что её внучка стала виновницей ДТП и для освобождения ее от ответственности нужно заплатить 500 000 рублей. Сердобольная бабушка так и сделала.В Грязях вчера в полицию пришла 68-летняя женщина, которой позвонили сотрудники «правоохранительных органов» и «Центробанка» и убедили отправить на «безопасный счёт» 277 000 рублей. Женщина взяла наличные и перевела мошенникам их через банкомат.24-летний липчанин поверил «сотруднику ФСБ» и отправил на «безопасный счёт» 150 000 рублей.А в липецкий отдел полиции №8 накануне обратилась 21-летняя девушка, которой сообщили о выигрыше в мессенджере, и результате она перевела через мобильный банк мошенникам 30 000 рублей.