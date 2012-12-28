Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
Читать все
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Читать все
Происшествия
384
сегодня, 13:25
9

83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей

А 68-летняя жительница Грязей отправила на «безопасный счёт» 277 000 рублей.

19 августа в полицию обратилась 83-летняя липчанка. Её обманули по старой схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили с сообщением, что её внучка стала виновницей ДТП и для освобождения ее от ответственности нужно заплатить 500 000 рублей. Сердобольная бабушка так и сделала.

В Грязях вчера в полицию пришла 68-летняя женщина, которой позвонили сотрудники «правоохранительных органов» и «Центробанка» и убедили отправить на «безопасный счёт» 277 000 рублей. Женщина взяла наличные и перевела мошенникам их через банкомат.

24-летний липчанин поверил «сотруднику ФСБ» и отправил на «безопасный счёт» 150 000 рублей.

А в липецкий отдел полиции №8 накануне обратилась 21-летняя девушка, которой сообщили о выигрыше в мессенджере, и результате она перевела через мобильный банк мошенникам 30 000 рублей.
мошенничество
0
2
0
0
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
21 минуту назад
А как-же нельзя переводить больше 100 т.р.?
Ответить
Дед
49 минут назад
Внучку то спасли ?
Ответить
Нюша
51 минуту назад
Бабушка конечно даже не задумалась о взятке . Тем более с перепугу . Но внучке то надо было позвонить ! Да и внучка должна была провести с бабушкой беседу . Или ей некогда , все в интернете погрязли . Вот и получайте результат .
Ответить
Совсем
57 минут назад
Как в старом анекдоте - внучек, мочи свидетелей и приезжай, я тебе борщ сварила
Ответить
Мистер очевидность
58 минут назад
Работающая схема...
Ответить
@@
сегодня, 14:03
А перед тем как бабло переводить, внучке не судьба набрать? Зато гудок с мошенников взяла ! Алло… Алло.. ааась ! Слов нет , тупость людей зашкаливает
Ответить
Во!
сегодня, 13:40
Ежедневные новости прилетели.
Ответить
Наталья
сегодня, 13:38
А когда будут "сердобольных" бабушек судить за дачу взятки?? Раз она хотела отмазать "внучку", то знала на что идет.
Ответить
Сергей Б
сегодня, 13:46
А вот этот вопрос почему-то не поднимается. Это реально попытка дачи взятки. Но почему-то их не привлекают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить