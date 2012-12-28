55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей

А 73-летний липчанин поверил в легенду о декларировании сбережений и лишился 1,2 миллиона рублей.

18 августа в Грязях полицию с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неделю — c 6 по 13 августа он пытался через мессенджер получить дополнительный заработок и перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей.19-летней липчанке позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и под предлогом защиты денег на вкладе она отправила мошенникам через несколько банкоматов 800 000 рублей.38-летний липчанин хотел купить через сайт объявлений решётку для газовой плиты и перевёл продавцу-мошеннику 3 000 рублей.55-летний липчанин с 14 по 18 августа общался с сотрудником логистической компании, которая занимается экспресс-доставкой документов, посылок и грузов, и в результате перевёл мошенникам через банкомат 595 000 рублей.73-летний липчанин поверил в легенду о необходимости декларирования средств и лишился 1,2 миллиона рублей.А 20-летняя жительница Липецкого округа с 15 по 16 августа общалась с мошенниками на тему снятия с себя подозрений в посредничестве в совершении тяжкого преступления. Она перешла по ссылке и лишилась 154 000 рублей.