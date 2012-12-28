Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Происшествия
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
А 73-летний липчанин поверил в легенду о декларировании сбережений и лишился 1,2 миллиона рублей.
19-летней липчанке позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и под предлогом защиты денег на вкладе она отправила мошенникам через несколько банкоматов 800 000 рублей.
38-летний липчанин хотел купить через сайт объявлений решётку для газовой плиты и перевёл продавцу-мошеннику 3 000 рублей.
55-летний липчанин с 14 по 18 августа общался с сотрудником логистической компании, которая занимается экспресс-доставкой документов, посылок и грузов, и в результате перевёл мошенникам через банкомат 595 000 рублей.
73-летний липчанин поверил в легенду о необходимости декларирования средств и лишился 1,2 миллиона рублей.
А 20-летняя жительница Липецкого округа с 15 по 16 августа общалась с мошенниками на тему снятия с себя подозрений в посредничестве в совершении тяжкого преступления. Она перешла по ссылке и лишилась 154 000 рублей.
