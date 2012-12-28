Все новости
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Происшествия
373
сегодня, 11:00
18

78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей

Мужчина поверил «сотрудникам правоохранительных органов».

20 августа в в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 78-летний житель Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 10 по 16 августа пожилому мужчине звонили «сотрудники правоохранительных органов» и убедили его перевести на «безопасный счёт» 2,1 миллиона рублей.

51-летней жительнице Грязей сначала позвонили с предложением продлить договор связи, а потом речь зашла о сохранности сбережений — в результате она лишилась 1 миллиона 480 тысяч рублей.

35-летняя липчанка 19 августа пообщалась с мошенником в мессенджере на предмет сохранности средств и перевела через банкомат 400 тысяч рублей.

18-летнюю липчанку с 19 по 20 августа убеждали в необходимости задекларировать деньги — она отправила мошенникам 150 тысяч рублей.

33-летнего липчанина убедили перевести деньги на безопасный счёт. Он взял в кредит 200 тысяч рублей и перевёл с карты по QR-коду.

40-летний липчанин с 1 по 20 августа пытался через мессенджер заработать на бирже и перевёл мошенникам через приложения трёх различных банков в общей сложности 332 тысячи рублей.

У 18-летнего липчанина попросили взаймы со взломанного аккаунта — он перевёл 20 тысяч рублей.

30-летнюю липчанку обманули под предолгом покупки свадебного платья: она перешла по ссылке и лишилась 29 тысяч 400 рублей.
Комментарии (18)

Моё имя
12 минут назад
Страшно жить среди таких людей.
Ответить
Фома .
12 минут назад
Пора сажать кредиторов мошенников ! Абсолютное большинство переводят деньги мошенникам намеренно ! И только единицы действительно обмануты !
Ответить
А почему?
24 минуты назад
Банки не выполняют требования проверки переводов крупных сумм???
Ответить
Вероятно
15 минут назад
Проверяют. Но люди в разговоре с банком подтверждают, что перевод не под давлением. Банки записывают разговоры. Мне банк звонил, даже когда я пытался снять свои 400 тысяч. По телефону я подтвердил, что делаю это добровольно
Ответить
Давно пора
26 минут назад
Применять статью за пособничество мошенникам, что в не хотели не жаловались, а то добровольно все сделают а потом слюни ...
Ответить
Надо
13 минут назад
Это и есть пособничество. Но принятие такого закона приведёт к нестабильности в обществе. Поэтому просто эти обращения не особо рассматриваются. Да т невозможно их раскрыть.
Ответить
Липчанка
27 минут назад
У меня кнопочный, так мошенники задолбали пятый раз черный список веду, переполняется приходится очищать и заново набираю номера
Ответить
Есть вариант проще
24 минуты назад
Просто не брать на незнакомые номера. Вы же не бизнес-леди, чтобы ждать звонки инвесторов.
Ответить
( i )
сегодня, 11:31
Брехня. Через мессенжер никто не звонит.
Ответить
Макс
53 минуты назад
Звонят. Но редко. Мам сталкивался. Прикольно. Получил пару минут эмоций )))
Ответить
Катерина
сегодня, 11:30
Когда примут закон о проверке самих "жертв"? Финансовую- на происхождение денег. Уголовную- на связь с терроризмом. Вот ниже хорошие комментарии по поводу 33-летнего мужчины, который взял кредит и куда-то перевёл. Очевидно, врёт.
Ответить
Зависть
сегодня, 11:19
Восхищает благосостояние наших людей от мала до велика и безграничная вера в то, что кто то будет "спасать" их деньги
Ответить
Обычное дело
сегодня, 11:27
Да нет там заоблачных сумм. Посмотрите на цифры. Чему завидовать?
Ответить
Сергей Б
сегодня, 11:17
Не понял? Взял кредит, чтобы перевести на безопасный счёт? То есть он взял кредит и куда-то его перевёл? Не мошенничество ли это, чтобы не возвращать?
Ответить
Юрист
сегодня, 11:22
С кредитом у 33-летнего липсанина ничего не прокатит. Кредит придётся вернуть. И по интуиции, попахивает мошенничеством. Верно заметили. При требовании вернутьькредит суд встанет на сторону кредитора обоснованно.
Ответить
Правда
сегодня, 11:21
Не в бровь, а в глаз. Вопрос в том, почему никто не проверяет самих "пострадавших".
Ответить
Катерина
сегодня, 11:31
Не в бровь, а в глаз. Вопрос в том, почему никто не проверяет самих "пострадавших". Это действительно вопрос.
Ответить
И снова, здравствуйте!
сегодня, 11:14
Ну как без таких утренних новостей? Уже на рефлексе ждём. До завтра...
Ответить
