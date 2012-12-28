Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Мужчина поверил «сотрудникам правоохранительных органов».
51-летней жительнице Грязей сначала позвонили с предложением продлить договор связи, а потом речь зашла о сохранности сбережений — в результате она лишилась 1 миллиона 480 тысяч рублей.
35-летняя липчанка 19 августа пообщалась с мошенником в мессенджере на предмет сохранности средств и перевела через банкомат 400 тысяч рублей.
18-летнюю липчанку с 19 по 20 августа убеждали в необходимости задекларировать деньги — она отправила мошенникам 150 тысяч рублей.
33-летнего липчанина убедили перевести деньги на безопасный счёт. Он взял в кредит 200 тысяч рублей и перевёл с карты по QR-коду.
40-летний липчанин с 1 по 20 августа пытался через мессенджер заработать на бирже и перевёл мошенникам через приложения трёх различных банков в общей сложности 332 тысячи рублей.
У 18-летнего липчанина попросили взаймы со взломанного аккаунта — он перевёл 20 тысяч рублей.
30-летнюю липчанку обманули под предолгом покупки свадебного платья: она перешла по ссылке и лишилась 29 тысяч 400 рублей.
