78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей

Мужчина поверил «сотрудникам правоохранительных органов».

20 августа в в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 78-летний житель Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 10 по 16 августа пожилому мужчине звонили «сотрудники правоохранительных органов» и убедили его перевести на «безопасный счёт» 2,1 миллиона рублей.51-летней жительнице Грязей сначала позвонили с предложением продлить договор связи, а потом речь зашла о сохранности сбережений — в результате она лишилась 1 миллиона 480 тысяч рублей.35-летняя липчанка 19 августа пообщалась с мошенником в мессенджере на предмет сохранности средств и перевела через банкомат 400 тысяч рублей.18-летнюю липчанку с 19 по 20 августа убеждали в необходимости задекларировать деньги — она отправила мошенникам 150 тысяч рублей.33-летнего липчанина убедили перевести деньги на безопасный счёт. Он взял в кредит 200 тысяч рублей и перевёл с карты по QR-коду.40-летний липчанин с 1 по 20 августа пытался через мессенджер заработать на бирже и перевёл мошенникам через приложения трёх различных банков в общей сложности 332 тысячи рублей.У 18-летнего липчанина попросили взаймы со взломанного аккаунта — он перевёл 20 тысяч рублей.30-летнюю липчанку обманули под предолгом покупки свадебного платья: она перешла по ссылке и лишилась 29 тысяч 400 рублей.