Общество
836
сегодня, 15:21
12

Капремонт улицы Советской отменяется

Планы мэрии изменило не столько отсутствие денег на масштабный проект, сколько гнилые сети под дорогой.

В позапрошлом и прошлом годах руководители сферы дорожного хозяйства в Липецке говорили, что в 2026 году стержневая для города улица Советская подвергнется масштабной реконструкции, а в департаменте градостроительства и архитектуры даже подготовили проект ее комплексного благоустройства. Однако GOROD48 выяснил, что этого не случится.

Во-первых, мэрии на ремонт всех дорог на следующий год (как и на этот) выделен мизер — 328,3 млн рублей. Поэтому последней капитально отремонтированной дорогой в Липецке пока останется улица Папина — в прошлом году ее обновление с обустройством тротуаров и озеленением обошлось в 181,8 млн рублей. Но главное даже не это. Под дорогой и тротуарами на Советской нужно в первоочередном порядке поменять теплосети, водопроводные и канализационные трубы. В администрации города резонно решили — сначала коммунальные коммуникации, потом — асфальт. Следовательно, о ремонте дороги в мэрии будут думать после того, как энергетики поменяют на Советской свои сети, как это было на той же улице Папина.

Улицу Советскую капитально обновляли при мэре Сергее Иванове в 2017 году за 120 млн рублей (помимо нового асфальта горожане получили тротуар в плитке). Непонятно почему, но тогда, когда любимчику губернатора Королева было легко добыть деньги на ремонт инженерных коммуникаций, только на перекрестке Советской и Ворошилова свои сети поменяла «Квадра». В итоге уложенный белорусскими дорожниками из Рогачева асфальт с 10-летней гарантией долго нетронутым не пролежал из-за частых порывов труб под обновленной дорогой. А помните пятницу, 13-е в мае 2022-го, когда напротив 1-й поликлиники разверзся провал из-за утечки на 300-миллиметровом водопроводе? Тогда лишь каким-то чудом никакая машина или автобус не угодили в глубокую яму!



Сейчас на дороге от 8-летнего ремонта мало что осталось. В прошлом году большими картами были отремонтированы два участка на Советской: на съезде-подъеме между драмтеатром и зданием ФСБ, а также у въезда на кольцевую развязку перед площадью Победы. И все. Остальная дорога — в заплатках.

QqkhZHqy6MQ.jpg

9060c20d-d58e-4e41-804d-d10ee3ffc826.jpg

p0b9id6stlpj2gwagpr5nxetb1re20pd (1).jpg

Будут ли у энергетиков необходимые средства и желание плотно заняться своими сетями на Советской, если весь Липецк сегодня напоминает швейцарский сыр, настолько много дыр во дворах и на улицах от раскопок?

Сегодня, кстати, последний день второго этапа гидравлических испытаний «РИР Энерго». О каких-то новых порывах компания пока не сообщила, но вчера липецкий филиал монополиста писал о нескольких местах работ — на улицах Московской, Коммунальной, Фрунзе, на перекрестке Свиридова и Стаханова. По данным мэрии, с начала года «РИР Энерго» получила 225 разрешений на раскопки, из которых до сих пор, с нарушением сроков, благоустройство не восстановлено в 160 местах проведения работ, а у такого ее подрядчика, как компания «Теплосфера», это соотношение составляет 62 на 29. В городской администрации на работу «РИР Энерго» поступило 453 жалобы граждан, на «Теплосферу» — 73. Департамент развития территории, в свою очередь, составил на московских энергетиков с начала года 257 протоколов административных нарушений, на липецких — 55. Через суды с тепловиков взыскано порядка 5 млн рублей.

А ведь есть еще МУП «Липецктеплосеть», дающее тепло и горячую воду Соколу и Сырскому Руднику, есть «РВК-Липецк», есть «Липецкэнерго». На счету этих компаний — 230 ордеров на раскопки, из которых 44 просрочены.

Так что, похоже, новых комплексно благоустроенных улиц в Липецке в ближайшие годы мы не увидим.
улица Советская
аварии на сетях
1
1
4
1
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
22 минуты назад
В целом нормально белорусы сделали асфальт. Если бы не постоянные раскопки из-за труб, он бы эти 10 лет без особых проблем пролежал.
Ответить
Степан
24 минуты назад
То что в провал в 2022 г. не попал автомобиль или автобус - это железки, а вот если бы в провал попал депутат горсовета, коих на ул. Советской ходит много - вот это была бы катастрофа!
Ответить
Степан
27 минут назад
То что в провал в 2022 г. не попал автомобиль или автобус - это железки, а вот если бы в провал попал депутат горсовета, коих на ул. Советской ходит много - вот это была бы катастрофа!
Ответить
Р
29 минут назад
Поплану очередной успех
Ответить
САИ
54 минуты назад
О, это теперь какие же планы будут у РВК, копать не перекопать!
Ответить
Катерина
55 минут назад
Не закончились ещё испытания гидравлические. В понедельник в центре только начнется. Космонавтов, Циолковского, Звёздная, Филипченко и т.д.
Ответить
Сократ
6 минут назад
Центр у ЦУМа. А те улицы относятся к Центру так же как разные Катерины к одному нику)
Ответить
сегодня, 15:39
Город сплошных раскопок, недостроев, заборов, сухих деревьев, некошеной травы и неубранного мусора.
Ответить
Патриот
46 минут назад
Зато всё скрепно и патриотично
Ответить
Сселки
сегодня, 15:38
А в Сселках дороги ее делали никогда!!!!
Ответить
Город
51 минуту назад
С какого испугу Ссёлки считают себя городом. Де-юре, конечно. Но де-факто это деревня. Поэтому не в первую очередь, конечно.
Ответить
Подрядчики
сегодня, 15:27
Зачем белорусам доверял? Деньги туда отправлять?
Ответить
