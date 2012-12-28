У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Общество
836
сегодня, 15:21
12
Капремонт улицы Советской отменяется
Планы мэрии изменило не столько отсутствие денег на масштабный проект, сколько гнилые сети под дорогой.
Во-первых, мэрии на ремонт всех дорог на следующий год (как и на этот) выделен мизер — 328,3 млн рублей. Поэтому последней капитально отремонтированной дорогой в Липецке пока останется улица Папина — в прошлом году ее обновление с обустройством тротуаров и озеленением обошлось в 181,8 млн рублей. Но главное даже не это. Под дорогой и тротуарами на Советской нужно в первоочередном порядке поменять теплосети, водопроводные и канализационные трубы. В администрации города резонно решили — сначала коммунальные коммуникации, потом — асфальт. Следовательно, о ремонте дороги в мэрии будут думать после того, как энергетики поменяют на Советской свои сети, как это было на той же улице Папина.
Улицу Советскую капитально обновляли при мэре Сергее Иванове в 2017 году за 120 млн рублей (помимо нового асфальта горожане получили тротуар в плитке). Непонятно почему, но тогда, когда любимчику губернатора Королева было легко добыть деньги на ремонт инженерных коммуникаций, только на перекрестке Советской и Ворошилова свои сети поменяла «Квадра». В итоге уложенный белорусскими дорожниками из Рогачева асфальт с 10-летней гарантией долго нетронутым не пролежал из-за частых порывов труб под обновленной дорогой. А помните пятницу, 13-е в мае 2022-го, когда напротив 1-й поликлиники разверзся провал из-за утечки на 300-миллиметровом водопроводе? Тогда лишь каким-то чудом никакая машина или автобус не угодили в глубокую яму!
Сейчас на дороге от 8-летнего ремонта мало что осталось. В прошлом году большими картами были отремонтированы два участка на Советской: на съезде-подъеме между драмтеатром и зданием ФСБ, а также у въезда на кольцевую развязку перед площадью Победы. И все. Остальная дорога — в заплатках.
Будут ли у энергетиков необходимые средства и желание плотно заняться своими сетями на Советской, если весь Липецк сегодня напоминает швейцарский сыр, настолько много дыр во дворах и на улицах от раскопок?
Сегодня, кстати, последний день второго этапа гидравлических испытаний «РИР Энерго». О каких-то новых порывах компания пока не сообщила, но вчера липецкий филиал монополиста писал о нескольких местах работ — на улицах Московской, Коммунальной, Фрунзе, на перекрестке Свиридова и Стаханова. По данным мэрии, с начала года «РИР Энерго» получила 225 разрешений на раскопки, из которых до сих пор, с нарушением сроков, благоустройство не восстановлено в 160 местах проведения работ, а у такого ее подрядчика, как компания «Теплосфера», это соотношение составляет 62 на 29. В городской администрации на работу «РИР Энерго» поступило 453 жалобы граждан, на «Теплосферу» — 73. Департамент развития территории, в свою очередь, составил на московских энергетиков с начала года 257 протоколов административных нарушений, на липецких — 55. Через суды с тепловиков взыскано порядка 5 млн рублей.
А ведь есть еще МУП «Липецктеплосеть», дающее тепло и горячую воду Соколу и Сырскому Руднику, есть «РВК-Липецк», есть «Липецкэнерго». На счету этих компаний — 230 ордеров на раскопки, из которых 44 просрочены.
Так что, похоже, новых комплексно благоустроенных улиц в Липецке в ближайшие годы мы не увидим.
1
1
4
1
5
Комментарии (12)