Происшествия
815
59 минут назад
6

Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области установлены личности девочек-подростков, которые снимали и размещали интернете видео о совершаемых в общественных местах противоправных действиях в отношении пожилых людей. В сети появилась целая серия таких видео из Липецка. Так, на одном девочки предлагают в автобусе пожилым пассажиркам понюхать свои носки, на другом гоняются за бабушкой с авоськами на площади Мира — испуганная пенсионерка была даже вынуждена выбежать на проезжую часть.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены личности участников инцидента. Ими оказались трое несовершеннолетних липчанок в возрасте от 13 до 15 лет. Девочки в сопровождении родителей  переданы в следственные органы», – отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области,  возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (по статье 213 УК РФ). 

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе расследования уголовного дела.

«С участницами инцидента работает следователь Правобережного МСО СУ СК России по Липецкой области в присутствии их законных представителей, педагогов-психологов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в следкоме.



хулиганство
2
1
19
1
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
8 минут назад
Совсем недавно подростки напали на деда на Прокатной избили его. Что творится с детьми, страшно очень страшно.
Ответить
16 РАЙОН
19 минут назад
А эти старушки чьи то Мамы,нет совести не грамма
Ответить
Дед Мазай
22 минуты назад
Воспитания ноль, все проблемы в воспитании, как с молодую мозги вправят так и будешь жить...
Ответить
яжмать
27 минут назад
Может у ребенка носки от Шанель. Что вы к ним пристали, анижедети.
Ответить
Лиза
28 минут назад
Хорошо, что это дело на контроле у Бастрыкина. Надеюсь, их накажут по-полной и штрафом не отделаются ни они, ни их родители!!!!!
Ответить
Мнение психолога
41 минуту назад
Воспитание либо полное его отсутствие
Ответить
