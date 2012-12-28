Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
815
59 минут назад
6
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены личности участников инцидента. Ими оказались трое несовершеннолетних липчанок в возрасте от 13 до 15 лет. Девочки в сопровождении родителей переданы в следственные органы», – отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (по статье 213 УК РФ).
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе расследования уголовного дела.
«С участницами инцидента работает следователь Правобережного МСО СУ СК России по Липецкой области в присутствии их законных представителей, педагогов-психологов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в следкоме.
«С участницами инцидента работает следователь Правобережного МСО СУ СК России по Липецкой области в присутствии их законных представителей, педагогов-психологов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в следкоме.
2
1
19
1
0
Комментарии (6)