Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи

возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (по статье 213 УК РФ).





Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе расследования уголовного дела.



«С участницами инцидента работает следователь Правобережного МСО СУ СК России по Липецкой области в присутствии их законных представителей, педагогов-психологов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в следкоме.



Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области установлены личности девочек-подростков, которые снимали и размещали интернете видео о совершаемых в общественных местах противоправных действиях в отношении пожилых людей. В сети появилась целая серия таких видео из Липецка. Так, на одном девочки предлагают в автобусе пожилым пассажиркам понюхать свои носки, на другом гоняются за бабушкой с авоськами на площади Мира — испуганная пенсионерка была даже вынуждена выбежать на проезжую часть.«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены личности участников инцидента. Ими оказались трое несовершеннолетних липчанок в возрасте от 13 до 15 лет. Девочки в сопровождении родителей переданы в следственные органы», – отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области,