Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
2067
сегодня, 07:58
16

Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка

Деньги и украшения принадлежали матери подростка, она собрала их, проведя дома обыск по видеосвязи.

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю девушку-курьера мошенников, забравшую у 16-летней дочери 53-летней липчанки украшения и деньги на 6,7 миллиона рублей. Причем до этого курьер сама стала жертвой мошенников и согласилась стать «внештатным сотрудником ФСБ».

16-летнюю дочь 53-летней липчанки мошенники убедили, что ей необходимо задекларировать деньги матери во избежание уголовной ответственности.

«Думая, что общается с представителями силовых ведомств, несовершеннолетняя провела «дистанционные обыски» по месту жительства по видеосвязи и обнаружила накопления своей матери — 9100 долларов, 2930 евро, 235 фунтов стерлингов, а также ювелирные украшения. Общая сумма найденного составила 6 миллионов 718 тысяч рублей. Собрав все имущество, подросток передала его курьеру – 19-летней липчанке. Девушка сдала украшения в ломбарды, обменяла часть валюты на рубли и передала пакет с вырученными деньгами следующему курьеру», – сообщает УМВД России по Липецкой области.

Саму девушку-курьера мошенники обманули 7 марта: попросили продиктовать код из SMS для получения доставки, и сразу после этого она попалась на крючок – якобы все ее данные утекли, аккаунт на «Госуслугах» взломан, а от ее имени оформлена доверенность на банковские операции. И мошенники уже завладели огромной суммой с помощью счетов девушки.

Чтобы избежать ответственности, липчанка и согласилась стать внештатным сотрудником ФСБ и выполнить задание. Изначально думала, что забирала документы. Но когда увидела украшения и деньги — все равно проложила действовать по инструкции.  

В полиции задержанная заливалась слезами: возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются другие участники криминальной схемы.
мошенничество
0
0
9
2
10

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
35 минут назад
Легенда жалостливая,а может просто заработать хотела,ведь не могла не знать про эти схемы ! Ловят то одного из тысячи
Ответить
48
сегодня, 10:06
А почему не выясняют происхождение денег!!!??? Думаю сейчас человек может накопить за год тыщ 100 не больше.
Ответить
49
39 минут назад
А то, что каждую неделю новости появляются про пенсионерок и их потерянные миллионы Вас не смущают? Или Вы завидуете, что не смогли ничего скопить в отличие от многих других?
Ответить
Animal planet.
сегодня, 10:01
Может по наводке действовали? Откуда они знали что именно в этой квартире есть деньги и ценности? Никому ничего нельзя говорить,и хвалиться,даже друзьям. Настоящие друзья могут быть только собаки.Девушку жалко,видно что очень испугана, нужно было сразу обращаться в полицию.
Ответить
Липчанин
сегодня, 09:32
а какие данные у людей,что они бояться в полицию идти после взлома .
Ответить
Жорж
сегодня, 09:29
Храните деньги в сберегательной кассе......
Ответить
Беда
сегодня, 09:13
В том,что люди разучились читать и анализировать информацию.Ведь о мошенниках пишут ежедневно...
Ответить
трамп
сегодня, 08:52
из каждого утюга про эту схему.они хотя бы телик посмотрели новостишки почитали.
Ответить
Я так думаю
сегодня, 08:42
Хотелось бы знать, где и кем работает мама 16ти летней девочки. Хочу такую же зарплату.
Ответить
...
сегодня, 09:34
Может она работала вместе с мужем за рубежом. Накопили. Продали там недвижимость и переехали сюда.
Ответить
Гость
сегодня, 09:25
Украшения могут быть накоплены поколениями, не думаете об этом?
Ответить
оййй
сегодня, 09:48
Украшения могут быть накоплены поколениями, не думаете об этом? не факт,не факт
Ответить
Гость
сегодня, 09:55
не факт,не факт Работайте усерднее, а не считайте чужие деньги, а то будете к пенсии расстроены))
Ответить
Опричник
сегодня, 08:41
Вот так сокрытие одного мошенничества ведёт за собой новое. Нужно сразу обращаться в органы и пресекать.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 08:22
А главные организаторы преступления в стороне,ловят обычно курьеров, чаще всего которые раньше попались на удочку мошенников,так что эта "карусель"бесконечна,а очень жаль.
Ответить
Я
сегодня, 09:20
Курьерам по максимуму давать надо, тогда другие любители легких денег не захотят ими стать.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить