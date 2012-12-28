Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка

Деньги и украшения принадлежали матери подростка, она собрала их, проведя дома обыск по видеосвязи.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю девушку-курьера мошенников, забравшую у 16-летней дочери 53-летней липчанки украшения и деньги на 6,7 миллиона рублей. Причем до этого курьер сама стала жертвой мошенников и согласилась стать «внештатным сотрудником ФСБ».16-летнюю дочь 53-летней липчанки мошенники убедили, что ей необходимо задекларировать деньги матери во избежание уголовной ответственности.«Думая, что общается с представителями силовых ведомств, несовершеннолетняя провела «дистанционные обыски» по месту жительства по видеосвязи и обнаружила накопления своей матери — 9100 долларов, 2930 евро, 235 фунтов стерлингов, а также ювелирные украшения. Общая сумма найденного составила 6 миллионов 718 тысяч рублей. Собрав все имущество, подросток передала его курьеру – 19-летней липчанке. Девушка сдала украшения в ломбарды, обменяла часть валюты на рубли и передала пакет с вырученными деньгами следующему курьеру», – сообщает УМВД России по Липецкой области.Саму девушку-курьера мошенники обманули 7 марта: попросили продиктовать код из SMS для получения доставки, и сразу после этого она попалась на крючок – якобы все ее данные утекли, аккаунт на «Госуслугах» взломан, а от ее имени оформлена доверенность на банковские операции. И мошенники уже завладели огромной суммой с помощью счетов девушки.Чтобы избежать ответственности, липчанка и согласилась стать внештатным сотрудником ФСБ и выполнить задание. Изначально думала, что забирала документы. Но когда увидела украшения и деньги — все равно проложила действовать по инструкции.В полиции задержанная заливалась слезами: возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются другие участники криминальной схемы.