Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Микрофинансовая организация попыталась взыскать долг через суд, но безуспешно.
В суде выяснилось, что в сентябре 2024 года мужчина умер, и ни один из его родственников не обращался за принятием наследства. Да и никакого имущества не осталось.
В результате микрофинасовой организации отказали во взыскании долга.
