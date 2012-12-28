Липчанин взял займ под 292% годовых и умер

Микрофинансовая организация попыталась взыскать долг через суд, но безуспешно.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело о взыскании задолженности по договору займа. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 30 января прошлого года мужчина получил в микрофинансовой организации две тысячи рублей под 292% годовых сроком возврата до 1 марта 2024 года. Но деньги мужчина не вернул и организация попыталась взыскать их через суд.В суде выяснилось, что в сентябре 2024 года мужчина умер, и ни один из его родственников не обращался за принятием наследства. Да и никакого имущества не осталось.В результате микрофинасовой организации отказали во взыскании долга.