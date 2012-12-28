Все новости
Общество
309
58 минут назад
3

Липецк получил еще 7,3 млн рублей от сдачи в утиль трамвайных рельсов

Бюджет муниципалитета за счет собственных средств и безвозмездных поступлений из областной и федеральной казны вырос на 615,6 млн рублей.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила об увеличении доходов муниципального бюджета на 615,6 млн рублей.

480,9 млн рублей из этой суммы — безвозмездные поступления из областного бюджета. Остальные 134,7 миллиона — собственные доходы мэрии. И все эти средства муниципалитет получил, особо не напрягаясь. Так, 55,8 миллиона попали в горбюджет за счет увеличившихся размеров госпошлины по судам общей юрисдикции, а еще 60 миллионов дал малый и средний бизнес, перешедший на упрощенную систему налогообложения (количество таких субъектов выросло). 7,3 миллиона город получил от концессионера, компании «Мовиста», сдавшей в утиль демонтированные трамвайные рельсы. Еще 11,6 миллиона — это плата ООО «Липецкпиво» и ООО «Прицепцентр», купивших для своих нужд новые земельные участки.

Члены депутатской комиссии проголосовали за предложенные мэрией расходы. Самую большую сумму — 250 млн рублей — потратят на ремонт городских дорог в 2026 году. 170 миллионов добавят на модернизацию школ №№ 5,6,51 и 70, а также 66-го детского сада, 106,7 миллиона — на дотации пассажирских перевозок, 104 миллиона — на утилизацию илового осадка на городской станции аэрации.

Все эти доходы и расходы на следующей неделе будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета.
бюджет
2
0
2
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
10 минут назад
Налоговая и суды, несут золотые яйца. От остальных, ни какого прока.
Ответить
Лена
31 минуту назад
А если бы муниципальные служащие еще бы собирали и сдавали пивные банки,наверное заработали бы еще больше!
Ответить
Sokol med
32 минуты назад
Остальные туда же вместе с рельсами. Три года без них и ни каких проблем.
Ответить
