Общество
97
11 минут назад
3
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Глава города просит ельчан подобрать котенку имя.
У спасенного котенка отказали задние лапы. Владелица животного от него отказалась, и спасать котенка взялись несколько неравнодушных ельчанок. В понедельник котенка осмотрел ветеринар: оказалось, видимых травм у животного нет, подвижность лапок уже восстанавливается. Котенку начали подыскивать нового владельца, и сегодня мэр Ельца Вячеслав Жабин сообщил, что заберет его.
«Теперь думаю, как назвать? Котёнка спасал отважный пожарный Максим в микрорайоне Александровский. Если у вас есть варианты для клички, буду рад, если предложите в комментариях во «ВКонтакте», — написал мэр Ельца в соцсетях.
Видео: t.me/zhabin_vp48
0
0
0
4
0
Комментарии (3)