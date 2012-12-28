Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Штормовое предупреждение от МЧС: надвигаются гроза с ливнем
Погода в Липецке
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Скейтерская рампа заработала в Молодежном парке
Общество
70-летняя липчанка перевела «комитету банковского надзора» 925 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадали 5230 человек
Здоровье
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Общество
У 41-летнего грязинца нашли 200 граммов марихуаны и кусты конопли
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Читать все
Происшествия
285
сегодня, 10:56
6

70-летняя липчанка перевела «комитету банковского надзора» 925 000 рублей

А 40-летней липчанке позвонили под предлогом перевыпуска банковской карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.

В Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 13 по 15 августа женщина общалась с сотрудниками «телефонной компании», «комитета банковского надзора» и «ФСБ». В результате её убедили в необходимости проведения проверки денег путём их перевода в казначейство Москвы во избежание ответственности за содействие запрещённым организациям. Липчанка лишилась 925 360 рублей.

28-летняя липчанка с 13 по 14 августа общалась с сотрудником «управляющей компании» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей.

19-летний липчанин пытался сохранить деньги и отправил на «безопасный счёт» 52 000 рублей.

76-летняя липчанка 15 августа поговорила с сотрудниками «сотовой компании» и «ФСБ» и под предлогом декларирования средств перевела мошенникам 500 000 рублей.

31-летней ельчанке 15 августа звонили из «Почты», «Центробанка» и «ФСБ» и она тоже лишилась 500 000 рублей.

В Задонске 47-летняя женщина с 30 июля по 9 августа пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам через приложение банка 667 000 рублей. 16 августа она пришла в полицию.

17 августа в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя женщина, которая 9 августа решила вложиться в криптовалюту и перевела мошенникам 200 000 рублей.

40-летней липчанке позвонили «сотрудники банка» под предлогом перевыпуска карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.

В Грязях 70-летняяя женщина хотела «сохранить деньги в Центробанке» и лишилась 175 000 рублей.

Троих обманули под предлогом покупки различных товаров (от одежды до шин на «КамАЗ») на сайте объявлений: они перевели продавцам-мошенникам 28 000, 14 000 и 18 000 рублей.
мошенничество
1
0
0
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
21 минуту назад
Жесть,обманутых людей все больше. Нужно на остановках расклеивать памятки с предупреждениями о мошенниках,что бы люди были в курсе,и не переводили деньги. Не все читают город 48.
Ответить
Мнение
24 минуты назад
Что ни утро, то веселье, смех. Деньги это зло. Теперь эти люди будут добрее.
Ответить
Классик
30 минут назад
Перефразировав немного классика, можно с уверенностью сказать, что мошенникам все возрасты покорны.
Ответить
Стабильность
36 минут назад
Стбильные новости. Стаюильность-признак мастерства (мошенников)
Ответить
Какое небо голубое.
37 минут назад
Пока живут на свете дураки. Обманывать их стало быть с руки. Хоть бы вы детям или ребятам на фронте так помогали. Вас убивает собственная дурь и жадность.
Ответить
Чик Чирик
44 минуты назад
Хоть бы одному больному ребёнку перевели бы, а то только мошенникам да мошенникам.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить