70-летняя липчанка перевела «комитету банковского надзора» 925 000 рублей

А 40-летней липчанке позвонили под предлогом перевыпуска банковской карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.

В Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 13 по 15 августа женщина общалась с сотрудниками «телефонной компании», «комитета банковского надзора» и «ФСБ». В результате её убедили в необходимости проведения проверки денег путём их перевода в казначейство Москвы во избежание ответственности за содействие запрещённым организациям. Липчанка лишилась 925 360 рублей.28-летняя липчанка с 13 по 14 августа общалась с сотрудником «управляющей компании» и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей.19-летний липчанин пытался сохранить деньги и отправил на «безопасный счёт» 52 000 рублей.76-летняя липчанка 15 августа поговорила с сотрудниками «сотовой компании» и «ФСБ» и под предлогом декларирования средств перевела мошенникам 500 000 рублей.31-летней ельчанке 15 августа звонили из «Почты», «Центробанка» и «ФСБ» и она тоже лишилась 500 000 рублей.В Задонске 47-летняя женщина с 30 июля по 9 августа пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам через приложение банка 667 000 рублей. 16 августа она пришла в полицию.17 августа в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя женщина, которая 9 августа решила вложиться в криптовалюту и перевела мошенникам 200 000 рублей.40-летней липчанке позвонили «сотрудники банка» под предлогом перевыпуска карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.В Грязях 70-летняяя женщина хотела «сохранить деньги в Центробанке» и лишилась 175 000 рублей.Троих обманули под предлогом покупки различных товаров (от одежды до шин на «КамАЗ») на сайте объявлений: они перевели продавцам-мошенникам 28 000, 14 000 и 18 000 рублей.