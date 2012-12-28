Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
От улицы Папина до улице Нижней Логовой водитель домчался за несколько минут.
«Данный неадекват совершил ДТП и скрылся. Номера его местные жители опознали», — рассказал GOROD48 очевидец аварии.
Судя по времени на записи авторегистратора с дрифтом и записи камеры наблюдения, от Водопьянова до Нижней Логовой водитель «Приоры» домчался за несколько минут.
