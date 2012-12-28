После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города

От улицы Папина до улице Нижней Логовой водитель домчался за несколько минут.





После дрифта на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова белую «Ладу Приору» заметили на улице Нижней Логовой. С тем же рычанием двигателя и визгом тормозов водитель «Приоры» врезался припаркованную машину, чуть не ударил еще один автомобиль и уехал.«Данный неадекват совершил ДТП и скрылся. Номера его местные жители опознали», — рассказал GOROD48 очевидец аварии.Судя по времени на записи авторегистратора с дрифтом и записи камеры наблюдения, от Водопьянова до Нижней Логовой водитель «Приоры» домчался за несколько минут.