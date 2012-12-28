В районе Прогресса водитель начисто снёс остановочный павильон
Происшествия
Липецким избирателям предстоит запомнить новые номера одномандатных округов
Общество
На улице Детской развернулась спасательная операция по эвакуации кошки с дерева
Общество
Тут не крути своим дипломом, мети метлой, работай ломом!
Неделя 48
Липецкий «Звездный городок» и 29 космонавтов
Общество
Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +14
Погода в Липецке
Утиные истории разворачиваются в лужах прямо в центре Липецка
Общество
В Чаплыгине в пожаре погиб пенсионер
Происшествия
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1774
сегодня, 10:35
19

Свинину влет разбирают по 1 300 рублей за килограмм

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешёвых продуктов прибавила в цене 14 рублей 78 копеек. Дорожает мясо и сливочное масло.



Набор дорогих продуктов выросл на 44 рубля 15 копеек по этой же причине.



На Центральном рынке оживление. После поста липчане активно закупаются к пасхальному столу, в том числе мясом. И торговцы тут же воспользовались ситуацией. Карбонад, который еще недавно стоил 1 000 рублей за килограмм, а на прошлой неделе — 1 200 рублей, один из продавцов с утра распродал по 1 300 рублей.

— Шею раскупили по 1 500 рублей! — похвалился довольный мясник.

— Хочется себя побаловать ради праздничка! — сказала покупательница, убирая в сумку большой кусок мяса.

Еще одна примета Пасхи — коробки с луком в магазинах: в них не осталось шелухи! Покупатели, фактически, бесплатно подчистили коробки, чтобы покрасить яйца.



На прошлой неделе Липецкстат назвал в числе подешевевших продуктов сливочное масло. Однако на уходящей неделе этот продукт подорожал на 7-11 рублей.

Зато дешевеет соль. Самый выгодный вариант мы нашли по 10 рублей за килограмм. После повышенного спроса, когда солью посыпали заледеневшие тротуары, интерес к ней снизился.

На Центральном рынке мы увидели бананы, пропавшие было после сильного подорожания. При это стоят бананы по 200 рублей за килограмм, что значительно дороже, чем в магазинах. Мы засомневались, неужели бананы пользуются спросом?

— Покупают! Смотрите какие сочные! — похвалился продавец.

За такие деньги можно в магазине купить два с половиной килограмма мандаринов или апельсинов. Тем, кто не может определиться, какой из цитрусовых им нравится больше, на рынке предлагают микс апельсинов и мандаринов. Стоит, правда, он недешево — 350 рублей за килограмм.

Комментарии (19)

Да
18 минут назад
На рынках много странных покупателей, которые в ценах не ориентируются. С деревень много приезжает и по старинке начинают там всё скупать. На рынок ходить надо только в сезон помидоров и ягод
Интересно
23 минуты назад
Леночка, покажи хоть одного кто говорит, что денег нет ! Каменты на город 48, не считаются!
Реалист
24 минуты назад
Сейчас опять напишут, что в росте цен виновато государство, а не барыги. Неужели государство за 3 дня подняло налоги и акцизв на бензин?
Дипломат
29 минут назад
Стоит иметь ввилу, что при статистическом подсчете прожиточного минимума , который является показателем уровня инфляции, не берется во внимание стоимость многих продуктов питания, а также приобретения лекарственных средств и услуг ЖКХ... Пожтому покащатель инфояция всегда будет ниже реального уровня...
65+
32 минуты назад
Если покупатели ослы не покупали по такой цене то и мясо было самое дорогое по 500 р , покупатели сами виноваты что такие цены на рынке .
Гость
40 минут назад
Удивительно устроены люди....Шея по 1500? Та же шея в известном многим липчанам мясном магазине - 420 рублей. Самое смешное, что это то же самое мясо, что бы вам там не рассказывали на рынке, типа ...домашний выкорм, личная свинка и т.д. Смешно.
справедливый
24 минуты назад
совершенно верно эти хабалки-перекупы уходят в небытие как и их криминальный бизнес
Липчанин
41 минуту назад
подняли ценник на мясо и что. очередь стоит. богатые тоже едят. на пасху рыбки захотелось -- семга 2300 -это нормальная семга а не валялась сколько месяцев .палтус 1500 и это наши рыбаки добывают его. АУ КАКАЯ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. кто хорошо живет и питается те смотрят на далекие теплые страны. а кто просто живет и работает для страны тот просто выживает.
Анна
41 минуту назад
Вранье, в четверг мясо продавали (СВОЕ ВЫРАЩЕННОЕ) шея-550, задок (КСТАТИ НЕ ХУЖЕ ЧЕМ ШЕЯ) по 350.
Елена
44 минуты назад
Дочь работает в магазине, рассказывает что перед любым, мало мальским праздником, народ сметает с прилавков ВСЁ, при этом на цену не смотрят. Бедные, нищие липчане. Всё кричат, что денег нет, все голодные и разутые.
Отлично
49 минут назад
Капитализм.Деньги есть. И немалые.
