Общество
316
сегодня, 10:59
3

В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию

Работы выполняет тот же предприниматель, который занимался реставрацией мозаичного панно советской эпохи.

У мозаичного перехода под Петровским спуском в Липецке снова появились рабочие индивидуального предпринимателя Владимира Пальчикова, который недавно ремонтировал сам пешеходный тоннель.

Еще во время реставрации мозаичного панно подрядчик сообщил заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, что стыки плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого» нуждаются в дополнительной гидроизоляции (очевидно, когда этот артобъект ставили, тогда и повредили герметичность тоннеля). Глава Липецка Роман Ченцов со строителями согласился: если уж делать что-то важное, значимое, то — на века!

На торги по дополнительным работам, оцененным в 5,9 млн рублей, вышел один подрядчик, тот же предприниматель Пальчиков. Поэтому обошлось без снижения цены. В состав контракта войдет и частичное восстановление некоторых мозаик, которые будут сняты на время гидроизоляции потолка перехода.

gb7ku3cbvy64sepcn5ytibld0k8dnved.jpg
переход
1
0
0
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Когда
3 минуты назад
Когда у администрации доберутся "руки" до подземного перехода на улице Зегеля рядом с медицинским Вузом? Страшнее этого места в городе нет.
Ответить
Елена
32 минуты назад
памятный знак был установлен давным- давно, а стыки обнаружили во время ремонта, а сразу нельзя было сделать, чтобы не затрачивать еще миллионы...
Ответить
Бабка Первая
48 минут назад
Неужели и дома так весело у заказчиков? Впрочем, строителям неплохо всегда быть при работе.
Ответить
