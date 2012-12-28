Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
сегодня, 10:59
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Работы выполняет тот же предприниматель, который занимался реставрацией мозаичного панно советской эпохи.
Еще во время реставрации мозаичного панно подрядчик сообщил заказчику, управлению главного смотрителя мэрии, что стыки плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого» нуждаются в дополнительной гидроизоляции (очевидно, когда этот артобъект ставили, тогда и повредили герметичность тоннеля). Глава Липецка Роман Ченцов со строителями согласился: если уж делать что-то важное, значимое, то — на века!
На торги по дополнительным работам, оцененным в 5,9 млн рублей, вышел один подрядчик, тот же предприниматель Пальчиков. Поэтому обошлось без снижения цены. В состав контракта войдет и частичное восстановление некоторых мозаик, которые будут сняты на время гидроизоляции потолка перехода.
