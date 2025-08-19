У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне

Но нужно еще снести и расселенную хрущовку на Новолипецке.

Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию у заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидкова спросили когда, наконец, городская администрация поменяет свой подход к сносу расселенных домов, и их будут сносить сразу же после того, как разъехались жильцы?— В районе ЛТЗ есть много расселенных, но не снесенных домов. В то же время там идет активная застройка. Получается, что, получив ключи от новых квартир, новоселы вынуждены смотреть в окна на старые руины!Оказалось, что на снос всех расселенных домов у мэрии нет денег. Правда, Алексей Жидков пообещал, что уже в этом году будут снесены три ветхих дома на улицах Молодежной и 6-й Гвардейской дивизии.GOROD48 уже рассказывал, что в этом году в Липецке снесли 11 расселенных домов, на что было потрачено 12,5 млн рублей, а к концу года планируется снести еще четыре (в том числе три — на Тракторном). Причем часть аварийных зданий мэрия сносит после вмешательства прокуратуры, так как такие частично разрушенные дома представляют собой опасность для граждан. Самыми же проблемными остаются две расселенные пятиэтажки — 191-квартирная в 9-м микрорайоне и 60-квартирная на Осеннем проезде.Алексей Жидков сообщил, что юридически снести две эти хрущёвки пока невозможно — в каждой из них осталось по одной спорной квартире. Мэрия находится с их собственниками в судебных тяжбах. Однако не это главное. На снос этих пятиэтажек нет средств в городском бюджете. В частности, в загашнике у департамента ЖКХ на снос 191-квартирного дома на улице 9-й микрорайон, 16 осталось 9,1 млн рублей, а нужно порядка 30 миллионов!