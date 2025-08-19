Все новости
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
Общество
«Регулярно зарождается новая жизнь»: содержимое канализации затапливает подъезд на ЛТЗ
Общество
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Здоровье
В селе Тростное умерла последняя — 101-летняя участница Великой Отечественной войны
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
Ваше самое яркое школьное воспоминание?
Говорит Липецк
Общество
466
44 минуты назад
3

У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне

Но нужно еще снести и расселенную хрущовку на Новолипецке.

Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию у заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидкова спросили когда, наконец, городская администрация поменяет свой подход к сносу расселенных домов, и их будут сносить сразу же после того, как разъехались жильцы?

— В районе ЛТЗ есть много расселенных, но не снесенных домов. В то же время там идет активная застройка. Получается, что, получив ключи от новых квартир, новоселы вынуждены смотреть в окна на старые руины!

Оказалось, что на снос всех расселенных домов у мэрии нет денег. Правда, Алексей Жидков пообещал, что уже в этом году будут снесены три ветхих дома на улицах Молодежной и 6-й Гвардейской дивизии.

GOROD48 уже рассказывал, что в этом году в Липецке снесли 11 расселенных домов, на что было потрачено 12,5 млн рублей, а к концу года планируется снести еще четыре (в том числе три — на Тракторном). Причем часть аварийных зданий мэрия сносит после вмешательства прокуратуры, так как такие частично разрушенные дома представляют собой опасность для граждан. Самыми же проблемными остаются две расселенные пятиэтажки — 191-квартирная в 9-м микрорайоне и 60-квартирная на Осеннем проезде.

9az7znnmywryxk3il03qsaythivg041w.webp

r8qhy8miw1rxalhspxzf0mmibukm9v7d.jpg+2025-08-19-13.32.34+niz.jpg

Алексей Жидков сообщил, что юридически снести две эти хрущёвки пока невозможно — в каждой из них осталось по одной спорной квартире. Мэрия находится с их собственниками в судебных тяжбах. Однако не это главное. На снос этих пятиэтажек нет средств в городском бюджете. В частности, в загашнике у департамента ЖКХ на снос 191-квартирного дома на улице 9-й микрорайон, 16 осталось 9,1 млн рублей, а нужно порядка 30 миллионов!
снос
2
1
1
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
6 минут назад
Да хватит уже...нет денег нет денег........С Лысого острова снимите часть, из 500 лямов не убудет
Ответить
Деловой
27 минут назад
Готов за 10мл руб снести дом.
Ответить
Министр аттракционов
40 минут назад
- на снос всех расселенных домов у мэрии нет денег - Без комментариев.
Ответить
