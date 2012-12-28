Свинину влет разбирают по 1 300 рублей за килограмм
Общество
В районе Прогресса водитель начисто снёс остановочный павильон
Происшествия
Тут не крути своим дипломом, мети метлой, работай ломом!
Неделя 48
Эпический полет «ВАЗа» в остановку на Прогрессе записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +14
Погода в Липецке
Липецкий «Звездный городок» и 29 космонавтов
Общество
Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности
Общество
Папина стояла из-за спешки
Происшествия
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
НЛМК — в рейтинге лучших работодателей для молодежи по версии Forbes
Общество
Читать все
Общество
80
сегодня, 15:33

НЛМК — в рейтинге лучших работодателей для молодежи по версии Forbes

В рейтинге Forbes НЛМК получил «золотой» статус. Компании издание оценивало по соотношеню числа молодых сотрудников к общей численности персонала.

В рейтинге  50 компаний — они  распределены без конкретных мест по трем группам в зависимости от набранных баллов: «платина», «золото» и «серебро». НЛМК получил «золотой» статус в категории «Добыча и металлургия». Основными критериями оценки стали соотношение числа молодых сотрудников (1998-2008 годов рождения) к общей численности персонала, на количество итогового балла влияли наличие стажировок, стипендиальных и магистерских программ в вузах, выплаты во время стажировок, размер стипендий, возможность работать по гибридному графику, наличие систем наставничества и менторства. 

Комбинат активно работает со школами, средними и высшими учебными заведениями. Профориентационная программа «Корпорация дети» помогает подросткам 13-16 лет определиться с профессией. В Центре карьеры НЛМК детей знакомят с комбинатом, востребованными специальностями, а специальное тестирование позволяет подросткам лучше узнать свои сильные стороны.

Целые программы поддержки существуют для студентов и молодых специалистов. Так, к целевому договору с НЛМК для студентов прилагается дополнительная стипендия от комбината (до 15 тысяч рублей) и возможность досрочного трудоустройства. Можно получить высшее образование за счёт компании, заниматься спортом, стать частью волонтёрского движения, развиваться в Университете НЛМК.

В 2025 году НЛМК инвестировал около 100 миллионов рублей в модернизацию базовых учебных заведений региона: например, уникальные обучающие комплексы с тренажёрами-имитаторами, мощными компьютерами, VR-очками получил Липецкий технический университет, в Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли открылись новые лекционная аудитория и мастерская для отработки профессиональных задач.

В конкурсах «лучший по профессии» организаторы выделили отдельную номинацию для молодых участников в возрасте до 30 лет — в 2026 году на комбинате проведут рекордные 57 конкурсов профессионального мастерства, в том числе коллективных. Более 20 лет проводится конкурс «Молодой лидер», который стал одной из главных возможностей для карьерного роста сотрудников. 

