Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году

Мэрия объявила о поиске подрядчика на контракт ценой 328,3 млн рублей.

Проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская на Новолипецке, улица Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии на Тракторном, улица 40 лет Октября (от дома № 197А по ул. Студеновская до дома № 19А по ул. Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улица Юных Натуралистов. Мэрия запланировала отремонтировать дороги по этим адресам в 2026 году. И уже в августе управление главного смотрителя объявило о поиске исполнителя работ, оценив их в 328,3 млн рублей.Средства на дорожные работы муниципалитет получит по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» — нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому Липецк ранее получал львиную долю финансирования на обновление дорог и тротуаров, прекратил свое существование.Срок исполнения контракта — 31 августа 2026 года. Подрядчик может начать дорожные ремонты сразу же после подписания контракта, но деньги за выполненные работы получит лишь годом позже.Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года были оценены ровно в такую сумму — 328,3 млн рублей! Этот контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — выиграла компания «Инфинити Групп». Она ремонтировала Универсальный проезд, а также дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной.Сэкономленные средства, в частности, пошли на ремонт улицы Димитрова на Ниженке и частично — улицы Маяковского (от дома № 166 по улице Салтыкова- Щедрина до дома № 47 по улице Маяковского). Компания «Феликс Групп» согласилась закатать в асфальт районы частной застройки на треть дешевле, чем было предусмотрено начальной ценой закупки в 25,7 млн рублей. Также часть сэкономленных от торгов средств управление главного смотрителя направило на текущий ремонт мостов.