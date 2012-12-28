Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Общество
728
сегодня, 15:47
11

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году

Мэрия объявила о поиске подрядчика на контракт ценой 328,3 млн рублей.

Проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатная и Волжская на Новолипецке, улица Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии на Тракторном, улица 40 лет Октября (от дома № 197А по ул. Студеновская до дома № 19А по ул. Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улица Юных Натуралистов. Мэрия запланировала отремонтировать дороги по этим адресам в 2026 году. И уже в августе управление главного смотрителя объявило о поиске исполнителя работ, оценив их в 328,3 млн рублей.

Средства на дорожные работы муниципалитет получит по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» — нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому Липецк ранее получал львиную долю финансирования на обновление дорог и тротуаров, прекратил свое существование.

Срок исполнения контракта — 31 августа 2026 года. Подрядчик может начать дорожные ремонты сразу же после подписания контракта, но деньги за выполненные работы получит лишь годом позже.

Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года были оценены ровно в такую сумму — 328,3 млн рублей! Этот контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — выиграла компания «Инфинити Групп». Она ремонтировала Универсальный проезд, а также дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной.

Сэкономленные средства, в частности, пошли на ремонт улицы Димитрова на Ниженке и частично — улицы Маяковского (от дома № 166 по улице Салтыкова- Щедрина до дома № 47 по улице Маяковского). Компания «Феликс Групп» согласилась закатать в асфальт районы частной застройки на треть дешевле, чем было предусмотрено начальной ценой закупки в 25,7 млн рублей. Также часть сэкономленных от торгов средств управление главного смотрителя направило на текущий ремонт мостов.
ремонт дорог
1
1
3
2
1

Комментарии (11)

Сначала новые
Сселки
30 минут назад
А в Сселки когда дороги появятся?? Хватит уже ремонтировать отремонтированное.
Ответить
Манул
31 минуту назад
Когда же будет нормально ездить 332 маршрут??? Воткнули вместо верных пазиков инохлам какой то...а стало ещё намного хуже... госпожа Орлова отдайте пожалуйста городу этот маршрут..он вам не по плечу
Ответить
Лип
41 минуту назад
А улицу Полиграфическую и и вьезд в город со стороны у Елецкого микрорайона не? Плохо
Ответить
Аиф
47 минут назад
Ремонт дороги от Катукова 23 до Свиридова 18 нужно расценивать как приговор трамваю в новые районы Липецка?
Ответить
Денис
сегодня, 16:06
С дорогами справились, ещё бы транспорт до ума довели бы в пятницу опять не дождались автобусов не было не 24 не 33 у меня уже сил нет с этими автобусами, почему благополучие касается ул Домерщиков а как же жители ул Баумана?почему мы должны ездить до дома на такси?
Ответить
Наталья
сегодня, 16:12
А какое отношение имеют автобусы 24 и 33 к ул Доменщиков?
Ответить
Денис
53 минуты назад
А какое отношение имеют автобусы 24 и 33 к ул Доменщиков? На Доменщиков транспорт едет 33а, 346, а мы остаёмся вообще без автобуса. Я живу на Баумана 333к7, очень часто 24 и 33 срывают поздние вечерние рейсы, особенно в пятницу и субботу. Часто транспорта просто нет. Вот в пятницу я не мог добраться до дома! Все, кто стоял на Баумана, уехали на такси. Я предлагал людям поехать в складчину, чтобы было подешевле, но все какие-то несговорчивые в итоге мне пришлось поехать одному за 317 руб.
Ответить
Валера
сегодня, 16:02
А как же советская ??? Это ж лицо города
Ответить
Лип
43 минуты назад
Поддерживаю, советская яма на яме
Ответить
Липа
сегодня, 15:57
А по октябрьскому мосту трамваи как в сентябре поедут? Там же рельсы старые, кривые. Новые стелить и не собираются
Ответить
Эля
сегодня, 15:53
Наконец-то детскую отремонтировали, очень довольны! И за роскошный тротуар в районе Юношеской, 18 спасибо, мы его очень долго ждали.
Ответить
