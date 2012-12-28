Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
728
сегодня, 15:47
11
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Мэрия объявила о поиске подрядчика на контракт ценой 328,3 млн рублей.
Средства на дорожные работы муниципалитет получит по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» — нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому Липецк ранее получал львиную долю финансирования на обновление дорог и тротуаров, прекратил свое существование.
Срок исполнения контракта — 31 августа 2026 года. Подрядчик может начать дорожные ремонты сразу же после подписания контракта, но деньги за выполненные работы получит лишь годом позже.
Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года были оценены ровно в такую сумму — 328,3 млн рублей! Этот контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — выиграла компания «Инфинити Групп». Она ремонтировала Универсальный проезд, а также дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной.
Сэкономленные средства, в частности, пошли на ремонт улицы Димитрова на Ниженке и частично — улицы Маяковского (от дома № 166 по улице Салтыкова- Щедрина до дома № 47 по улице Маяковского). Компания «Феликс Групп» согласилась закатать в асфальт районы частной застройки на треть дешевле, чем было предусмотрено начальной ценой закупки в 25,7 млн рублей. Также часть сэкономленных от торгов средств управление главного смотрителя направило на текущий ремонт мостов.
1
1
3
2
1
Комментарии (11)