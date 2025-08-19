Все новости
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
Происшествия
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Происшествия
1073
сегодня, 09:25
9

У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи

Неадекватное поведение водителя снял видеорегистратор в Липецке.

Вечером 19 августа в Липецк у перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель автомобиля «Лада Приора» совершал странные маневры.

Судя по записи видеорегистратора, сначала водитель включил заднюю и сделал разворот с выездом на встречку, потом вновь скрылся в потоке.

— Чудом никого не покалечил, хотя чем закончился его трип не известно. После он ушел в сторону улицы Папина, — рассказал владелец регистратора.

photo_2025-08-19_23-24-20.jpg+2025-08-20-09.27.04.jpg

Фото читателя.
опасное вождение
опасный маневр
0
0
4
1
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Катерина
8 минут назад
Да, пассажир, в шоке. Может, он в заложниках?
Ответить
Елена П.
8 минут назад
Норм пацанчик!
Ответить
если
12 минут назад
это было часов в 17 вечера, то возможно этот кадр на ул.Папина напротив школы №45 проехал на запрещающий сигнал светофора через двойную сплошную по встречке. Нужно всех водителей приор на вменяемость тщательнее проверять.
Ответить
48
25 минут назад
Рука-лицо пассажира :D
Ответить
Липчанин
28 минут назад
Песня отстойная.
Ответить
Ох ох
31 минуту назад
а я уж было подумал что новый форсаж снимают
Ответить
Александр Н.
40 минут назад
Господи сколько неадекватов на дороге.
Ответить
Э
41 минуту назад
Он что, в маске?
Ответить
Жерех
49 минут назад
Пассажир, судя по виду, думает, -куда я попал!
Ответить
