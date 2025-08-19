У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи

Неадекватное поведение водителя снял видеорегистратор в Липецке.



Вечером 19 августа в Липецк у перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель автомобиля «Лада Приора» совершал странные маневры.Судя по записи видеорегистратора, сначала водитель включил заднюю и сделал разворот с выездом на встречку, потом вновь скрылся в потоке.— Чудом никого не покалечил, хотя чем закончился его трип не известно. После он ушел в сторону улицы Папина, — рассказал владелец регистратора.