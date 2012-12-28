«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
«Скоро праздник Пасхи. Кто-то будет радоваться, собираться с близкими… А мы пьем успокоительные»
Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности
Тут не крути своим дипломом, мети метлой, работай ломом!
Итоги недели
Погода на прошедшей неделе не баловала. Дожди привели к подтоплению Городского и Евдокиевского кладбищ; они же стали виновниками того, что в этот четверг, традиционно называемый чистым, и.о. главы Липецка Светлана Бедрова отменила последний предпасхальный субботник. Но были и хорошие новости. «Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы», которые повезли липчан на кладбища, начиная с «чистого четверга», а с субботы в Липецке и в Ельце начали курсировать по маршрутам бесплатные дачные автобусы.
Хочется покоя,
чуточку тепла,
но повсюду мусор,
а в руках метла
Весеннюю уборку города продолжила новость, что «Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей». На эту сумму по средней цене по рынку можно купить 11 320 метел из дерезы, кустарника, который еще называют волчьей ягодой. Зачем муниципалитету столько метел? По двум причинам. Метлы быстро стираются об асфальт. В МБУ «Управление благоустройства Липецка» подчеркивают, что полностью уйти от ручного труда, заменив его механизированной уборкой, невозможно. Но предприятию также не хватает водителей малогабаритной коммунальной техники, и из12 таких машин обычно используют всего половину.
— Из какого дерева метла у бабы Яги? Такие и надо заказывать, — пошутил777777.
— Мы раньше в школе на уроках труда бесплатно делали зимние лопаты и мётлы. Если каждая школа изготовит по 50 штук, то польза и городу, и навык труда для школьников, — вспомнил прошлое СССР.
— Пока некоторые опять запускают людей на Луну, мы опять возвращаемся к метлам, лаптям и берестяным грамотам. — отрефлексировала удачную миссию «Артемиды-2» от НАСА Гостья 5.
— Новости Липецка — это сценарий концертной программы Петросяна! — резюмировал Сокол.
Метлы реально нужны: «Контейнеры в липецких дворах переполняются собранным на субботниках мусором». Количество отходов в апреле выросло более чем на треть. Ежедневно компания «ЭкоПром-Липецк» вывозит из города около 600 тонн мусора. Чтобы справиться с нагрузкой, «ЭкоПром» перешел на усиленный режим работы и нанимает технику.
А вот ресурсоснабжающие компании не спешат приводить в порядок места своих работ. На то, чтобы благоустроить до конца осенне-зимние ракопки, мэрия дала им срок до 15 апреля. Очевидно, что с теми черепашьими темпами, которыми латают асфальтом траншеи «РИР-Энерго» и «РВК», хорошо, если они наведут порядок к 1 мая (см. «Работа на отмахнись: липецкая мэрия судится с энергетиками за просроченное благоустройство»). Для справки: в прошлом году департамент развития территории выдал землекопам 1835 предписаний по наведению порядка на местах раскопок. На тех, кто не внял с первого раза, ведомство составило 608 протоколов. Суды к этому моменту рассмотрели 494 административных дела. Виновные заплатили в горбюджет почти 8 млн рублей штрафов.
— А что мешает горсовету принять поправки в закон благоустройства города и сделать «конские штрафы», не смешные 6 000 ₽, а 600 000 ₽ за просроченные и некачественные работы? — спросил Михаил Иванович.
Ответ таков: региональный Кодекс об административных правонарушениях правит исключительно областной Совет депутатов. Кстати, до конца апреля «Единая России» проводит праймериз по определению кандидатов на выборы нового состава облсовета. К выходным в списках соискателей 27 мандатов было уже 193 претендента, среди которых — спикер регионального парламента нынешнего созыва, два его зама и три депутата, 42 учителя и директора школ, 86 библиотекарей и работников иных бюджетных учреждений, четыре студента, две старшие пионервожатые, два пенсионера, три врача, экс-вице-мэр Липецка Анна Шамаева, пять работников ЧОПов и двое безработных. Представителей рабочих среди участников праймериз всего четверо, а вот крестьян — ни одного.
Давай с тобою у фонтана,
как раньше, встретимся опять.
О маловажном поболтаем,
о самом главном помолчим
Хорошая новость: «210 тысяч сеянцев сосен с Урала высадят в липецких лесах». Плохая — «Туи на площади Победы не пережили зиму». Взамен в пластиковых вазонах посадят цветы.
— Вычесть стоимость туй из зарплаты тех, кто принял решение посадить их в вазоны. И в следующий раз пусть думают! — возмутилась случившимся Липчанка.
Другие странности происходят с городскими фонтанами. На их запуск и обслуживание в марте мэрия выделила 24 млн рублей. Но на сайте госзакупок появился контракт со стартовой ценой в 10 млн рублей только на содержание каскада фонтанов на Петровском спуске, фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого. Его получила компания «Стройпортал». А ведь на балансе управления главного смотрителя находятся еще семь гидротехнических сооружений. И пока неизвестно, заработают ли и они 1 мая?
На этот вопрос дала ответ и.о. мэра Светлана Бедрова. Она заявила о запуске 1 мая семи фонтанов: плюсом к проторгованным двух на улице Ленина, фонтана «Липа» в Нижнем парке и плоскостного у Дворца спорта «Звёздный». И.о. мэра добавила: «По остальным фонтанам будем решать поэтапно, с учётом возможностей бюджета — если получится, то в течение сезона запустим и их».
— Я родилась в 60-е годы в этом городе, тогда он был чистым, ухоженным, было много зелени. Сейчас к сожалению больно смотреть во что превратили наш город. Грязь и разруха даже в центре, что уж говорить об окраине, — вздохнула опечаленная Лиза.
Действительно, разницы между состоянием центра города и его окраинами нет никакой. Тому пример: небольшая улица Крайняя, выводящая транспорт с улицы 8 Марта на площадь Победы. На ней в ямах на местах прошлогодних раскопок «РВК-Липецк» машины могут потерять колеса — асфальт не пролежал и четырех месяцев, но в горводоканале говорят, что не знают о проблеме.
Еще и хорошая новость: «Мэрия решила сохранить 40-летнюю металлическую горку на улице Неделина». Администрация города совместно с управляющими компаниями приведут ее в нормативное состояние. Спасли свою горку жители 16-го микрорайона, и это несмотря на существующее решение суда о ее сносе! Ее должны отремонтировать до 15 мая.
Подрядчик с честными глазами
высоким показал гостям
дорогу новую и новый
ГОСТ ям
В Липецке реализуется масштабная программа капремонтов школ и детских садов. Попала в нее и 4-я школа 1936 года постройки на Парковой. Ремонт начался еще в марте прошлого года. Вернуть в школу учеников обещали к концу декабря. Потом — к 1 апреля. Однако управление строительства мэрии объявило торги на завершение ремонта с начальной ценой контракта на 64,7 млн рублей и сроком завершения работ к 15 мая. Почему так? Оказалось, что «Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов».
В здании школы нужно выполнить множество дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной документаций, которую разрабатывала по заказу мэрии компания из Курска. Но, как потом оказалось, ее специалисты даже не приезжали в Липецк! Поэтому многие решения пошли коту под хвост сразу же после начала ремонта. Но предъявить претензий уже некому: курская компаия ликвидировалась. В итоге цена ремонта старой школы выросла на 150 миллионов от начальной!
Редкая сессия горсовета, кстати, проходит без повышения расходов на стройки. Так, в прошлом году чиновники просили депутатов одобрить дополнительные 24 миллиона на ремонт 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки при стартовой смете в 149,7 миллиона, добавить 46 миллионов на обновление 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки при начальной цене контракта в 138,8 миллиона. За счет допработ реконструкция мемориала на площади Героев подорожала с начальных 112,4 млн рублей до более чем 140 миллионов, смета реконструкции мозаичного подземного перехода под Петровским спуском выросла на 60%! И это — далеко не полный список расходов на покрытие ошибок проектантов.
Долгостроем стал и Зеленый остров. За обустройство огромного по меркам Липецка спортивного городка мэрия заплатила ульяновской компании «ДСК Стандарт» 249 млн рублей. Городок строители должны были сдать к концу 2024 года, но он до сих пор не принят в эксплуатацию. Сейчас заказчик пытается понудить исполнителя работ устранить недоделки по гарантии (Счетная палата Липецка выяснила, что подрядчик использовал при отсыпке спортивных площадок песок не того качества, который предполагался по проекту), чтобы спортивные площадки смогло взять на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».
По ходу всей этой тягомотины выяснилось, что «В Ульяновске осудили строителя спортивного города на Зеленом острове». Суд признал заместителя директора ООО «ДСК Стандарт» Айка Агекяна виновным в даче взяток ульяновской чиновнице Елене Чупахиной. Кстати, эта компания сорвала в Ульяновске благоустройство Театральной площади: работы должны были быть окончены к 1 августа 2023 года, но в феврале 2025-го мэрия расторгла с ней контракт. Похоже, в Липецке повторилась та же история.
А компания «РВК-Липецк» отказалась по ходу выполнения концессии на модернизацию городских очистных сооружений от печей для сжигания илового осадка. А между тем этот остаток считали одним из основных источников запаха сероводорода. И именно ради устранения этого зловония «РВК» и взял в концессию у мэрии МУП «Липецкая станция аэрации»! Ради этого и ради увеличения уровня очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Воронеж.
«Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере». Заказчик почувствовал, что может попасть в ловушку невыполнения подрядчиком обязательств. На этот объект объявят новые торги.
— Не успеешь порадоваться, за жителей как на тебе! — вздохнул Пенсионер.
Тем временем прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов на Тракторном. Там образовался «мертвый город» из бараков 50-60 годов постройки. Из 11 подлежащих сносу домов на улицах Ильича, Волгоградской, Краснознаменной и Коммунистической только в пяти департамент ЖКХ «зашил» окна и двери. Всего же в поселке таких бараков еще не меньше трех десятков, и в некоторых из них до сих пор живут люди (20 аварийных домов должны за свой счет снести застройщики)
— Надо ввести утильсбор на новые квартиры, — пошутил на злобу дня Макс.
Реформы в сфере медицины
сводились к максиме одной:
не отвлекайте от работы,
больной
В марте мы сообщили, что многострадальная поликлиника №1 на Советской, которую должны были отремонтировать к 1 сентября 2024 года, но из-за скандалов с подрядчиком, смены строительной компании, этот срок отодвинулся до 15 апреля. Однако с учетом наведения порядка, установки мебели и оборудования поликлиника вряд ли откроет двери раньше 1 мая.
На этой неделе GOROD48 узнал, что «Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится». Предполагается ремонт отделения неотложной помощи с отдельным входом со стороны улицы Горького. На сайте госзакупок размещен также лот на ремонт второго этажа поликлиники и части ее цокольного этажа (там располагалось отделение стоматологии и функциональной диагностики). Начальная цена контракта — 84,8 млн рублей. Третий этап ремонта должен завершиться к концу 2026 года. И все это более чем удивительно, ведь осенью прошлого года главврач поликлиники Мария Гулевская была полна оптимизма, заявив, что к 31 марта поликлиника будет отремонтирована целиком.
— Кто в курсе что будет вместо поликлиники на Шкатова, 1, — спросил Петрович.
Отвечаем: «В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф». Также в здании разместится аптека и диспетчерская служба станции скорой помощи.
А еще на этой неделе «На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика». По данным Госавтоинспекции, подросток пересекал переход не спешившись, а реанимобиль ехал на красный сигнал светофора. Описывая ситуацию, главврач регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александра Игнатовского сообщил GOROD48, что «Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую», которая везла в больницу пациентку с подозрением на «острый живот». По его словам, 16-летний парень врезался в боковые двери реанимобиля, так как был в наушниках. Мать подростка, в свою очередь, уверяет, что ее сын не был в наушниках и что «скорая» ехала на красный свет без сирены. Что ж, дело за ГАИ, которая расставит в этой истории все точки над i.
Ну и ну!
В прошлое воскресенье «В Ельце нашли ногу». А во вторник «Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело». Останки принадлежат мужчине. По данному факту Следком начал доследственную проверку.
«68-летняя жительница Красного съездила в Москву на такси и передала почти два миллиона мошенникам». Женщину водили за нос больше недели. Все как обычно: пенсионерке сообщили, что ее персональные данные утекли с «Госуслуг». Потом женщину напугали тем, что мошенники оформляют кредиты на ее имя. Ну, и в конце также обычная угроза: ей грозит тюрьма за перевод денег ВСУ и пособничество терроризму.
Дважды на этой неделе в новости попали нечистые на руку полицейские. «Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины». Другой «Полицейский оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину». Оперуполномоченный отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий взял смартфон обманутой аферистами женщины, оформил на ее имя займ, и указал реквизиты своей банковской карты!
