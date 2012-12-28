Все новости
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Читать все
Общество
395
сегодня, 16:05
4

Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem

Департамент культуры и туризма липецкой мэрии решил сделать арт-объект из мусорного накопителя перед мостом на Плехановском спуске.

Глава Липецка в своем телеграм-канале опубликовал сообщение о преображении Комсомольского пруда.

«Сейчас воду из него спустили из-за ремонта моста Фрунзе-Плеханова. Решили не упускать момент: пока пруд спущен, используем это время с пользой и сделаем пруд своего рода арт-объектом уличного искусства. На бетонных отмостках появится большое граффити. Тему выбрали не случайно — это будут птицы. В Липецкой области обитает больше 250 видов пернатых, среди них редкие и занесённые в Красную книгу: белые аисты, цапли, лебеди-шипуны и даже редкие для нашего края серые утки. Птицы, как символ нашего региона, сделают это место особенным».

По данным GOROD48, инициатором идеи стала председатель департамент культуры и туризма липецкой мэрии Ксения Белышева. На самом деле граффити появится не на чаше Комсомольского пруда, а в устье реки Липовки перед ее впадением в пруд. Здесь находится отстойник-накопитель, где скапливается весь мусор, который дождями или паводком сносит по руслу почти мертвой реки. И в этом месте лишь иногда можно увидеть диких уток, которые летом селятся в Комсомольском пруду. Станут ли нарисованные гуси-лебеди украшением отстойника?

Роман Ченцов сообщил, что новое граффити горожане увидят уже 1 сентября. Его авторами станут липецкие художники Никита Tempo и Николай Salem. Они нарисуют девять птиц. К этому дню спущенный на время строительства второй очереди моста на Плехановском спуске пруд наполнят водой.
Комсомольский пруд
3
1
0
4
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
12312
4 минуты назад
ПОЧИСТИТЬ НАДО
Ответить
Основная тема
5 минут назад
Не раскрыта. Сколько денег из бюджета?
Ответить
Бабка Первая
54 минуты назад
Мне нравится. Вроде, гармоничная расцветка.
Ответить
Сергей Б
6 минут назад
Да, веселее будет. Тем более, что рядом Городище, а эта часть неухожена.
Ответить
