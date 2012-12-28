Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
395
сегодня, 16:05
4
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Департамент культуры и туризма липецкой мэрии решил сделать арт-объект из мусорного накопителя перед мостом на Плехановском спуске.
«Сейчас воду из него спустили из-за ремонта моста Фрунзе-Плеханова. Решили не упускать момент: пока пруд спущен, используем это время с пользой и сделаем пруд своего рода арт-объектом уличного искусства. На бетонных отмостках появится большое граффити. Тему выбрали не случайно — это будут птицы. В Липецкой области обитает больше 250 видов пернатых, среди них редкие и занесённые в Красную книгу: белые аисты, цапли, лебеди-шипуны и даже редкие для нашего края серые утки. Птицы, как символ нашего региона, сделают это место особенным».
По данным GOROD48, инициатором идеи стала председатель департамент культуры и туризма липецкой мэрии Ксения Белышева. На самом деле граффити появится не на чаше Комсомольского пруда, а в устье реки Липовки перед ее впадением в пруд. Здесь находится отстойник-накопитель, где скапливается весь мусор, который дождями или паводком сносит по руслу почти мертвой реки. И в этом месте лишь иногда можно увидеть диких уток, которые летом селятся в Комсомольском пруду. Станут ли нарисованные гуси-лебеди украшением отстойника?
Роман Ченцов сообщил, что новое граффити горожане увидят уже 1 сентября. Его авторами станут липецкие художники Никита Tempo и Николай Salem. Они нарисуют девять птиц. К этому дню спущенный на время строительства второй очереди моста на Плехановском спуске пруд наполнят водой.
3
1
0
4
2
Комментарии (4)