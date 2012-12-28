Все новости
Экономика
601
сегодня, 12:45
10

Четверть жителей Липецкой области получают зарплату выше средней по стране

Липецкая область заняла 27 место в рейтинге РИА Новости по доле работников в регионах с зарплатой выше среднего по стране.

Так, в Липецкой области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 27,6%, зарплату выше двух среднероссийских зарплат в регионе получают 4,1% работников. Средняя зарплата в России составила в апреле 97,4 тысячи рублей. В целом по стране 32,4% работников получают зарплату выше среднего, 8% — выше двух средних.

Для составления рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированной на региональные цены. При расчетах использовались зарплаты на крупных и средних предприятиях без учета МСП. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года.

Лидером рейтинга стал ЯНАО, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 66,5%, на втором месте Чукотский АО с показателем 55,1%. Тройку лидеров замкнул ХМАО с долей 52,7%. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (доля 6%), Чечня (6,1%) и Кабардино-Балкария (8,1%). 

зарплата
доходы населения
2
3
1
1
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
9 минут назад
Работать просто надо, а не по югам кататься. Я зарабатываю 250-300.000.
Ответить
Вопрос
11 минут назад
И зачем знать тому кто получает 24 т и полностью оплачивает услуги ЖКХ, транспорт, пользуется полисом который не работает? А кто-то ещё меньше получает. За них радоваться не буду, за их калорийное питание и полноценный ежегодный отдых в пансионатах.
Ответить
Где
37 минут назад
Работник Грязинского Газпрома?
Ответить
Раб из МФЦ
41 минуту назад
А мы со своей получкой 24 тысячи рублей, входим в их число?
Ответить
Бабка Первая
46 минут назад
Неудивительно. Промышленные предприятия и транспорт пашут. Сельское хозяйство ого-го! Предпринимателям есть где предпринимать)
Ответить
Гость2
50 минут назад
Девяносто процентов населения живут от зарплаты до зарплаты или в кредитах .
Ответить
Где
сегодня, 13:06
эти люди?
Ответить
Бабка Первая
32 минуты назад
Постойте у кассы хорошего супермаркета, посмотрите, что покупает молодёжь лет так до 50-ти. И в какие машины потом садится.
Ответить
65+
сегодня, 13:05
Я за них рад , у нас такой не было . Когда пенсия будет как в Москве и льготы пенсионерам . У нас одна страна или нет.
Ответить
Тунеядец
сегодня, 13:04
У меня вообще зарплата 100 тысяч
Ответить
