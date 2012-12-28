Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Четверть жителей Липецкой области получают зарплату выше средней по стране
Липецкая область заняла 27 место в рейтинге РИА Новости по доле работников в регионах с зарплатой выше среднего по стране.
Для составления рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированной на региональные цены. При расчетах использовались зарплаты на крупных и средних предприятиях без учета МСП. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2024 года по апрель 2025 года.
Лидером рейтинга стал ЯНАО, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 66,5%, на втором месте Чукотский АО с показателем 55,1%. Тройку лидеров замкнул ХМАО с долей 52,7%. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (доля 6%), Чечня (6,1%) и Кабардино-Балкария (8,1%).
Комментарии (10)