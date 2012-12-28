За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей

На помощь напуганным нежданными гостями жильцам пришли спасатели.

Липецкие спасатели трижды за ночь выезжали на отлов летучих мышей, проникших в квартиры домов № 22/2 по улице Свиридова, №13 по улице 50 лет НЛМК и №3 в Театральном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.Липчанам советуют закрывать вечером окна или установить москитные сетки. И напоминают: рукокрылые не опасны, их можно самостоятельно поймать и выпустить на волю.