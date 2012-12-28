Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
За ночь из квартир липчан извлекли трёх летучих мышей
На помощь напуганным нежданными гостями жильцам пришли спасатели.
Липчанам советуют закрывать вечером окна или установить москитные сетки. И напоминают: рукокрылые не опасны, их можно самостоятельно поймать и выпустить на волю.
