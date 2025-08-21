На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку

GOROD48 выяснил, куда пропадают остальные.

С начала года работники предпринимательницы Татьяны Фоминой отловили в Липецке контрактам с мэрией 838 собаки. В прежнюю среду обитания возвращены 123 из них. Одно животное было умерщвлено как проявлявшее немотивированную агрессию. GOROD48 решил узнать, куда деваются остальные, тем более, что Татьяна Фомина в июле выиграла очередной муниципальный контракт на отлов, стерилизацию, содержание безнадзорных животных.Предпринимательница получила контракт по стартовой цене в 7 083 033 рубля. Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержанию в приюте и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 980 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом рынке. Из всей суммы на суточное питание взрослой особи подрядчик должен расходовать 336 рублей 67 копеек, на щенков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей. Примечательно, что расценки ни на копейку не изменились по сравнению с предыдущим контрактом, заключенным в апреле с той же Татьяной Фоминой. Выходит, что на рынке собачьих услуг инфляция — ноль!Наш корреспондент поехал в Княжью Байгору Грязинского района, где находится собачий приют Фоминой, с представителем заказчика, заместителем главного смотрителя администрации Липецка Людмилой Кулаковой. В этом приюте GOROD48 побывал ровно полгода назад, в марте.Здесь, в 50 километрах от Липецка, Татьяна Фомина купила заброшенную животноводческую ферму под приют «Служба спасения животных без владельцев». Когда-то на ферме держали коров, потом — кроликов. В конце декабря 2024 года сюда привезли первых собак — 30 штук, забранных Фоминой из приюта «Счастливый берег» в Студеных Хуторах Липецкого района, принадлежавшего скандально известной Ирине Кретовой. В марте на бывшей ферме было 60 собак, 21 из которых отловлена в Липецке по контракту.При въезде в приют мы видим грузовичок с красным крестом и разводившего известь в старой ванной человека в белом халате. Это — сотрудник Грязинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Со станцией у Фоминой договорные отношения. Ветеринары проводят ежедневный клинический осмотр животных при поступлении, их вакцинацию, регулярно проводят дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию приюта.Сейчас в приюте — 330 собак. Без учета тех, которых родила сегодня ночью овчарка, пойманная по просьбам жителей СНТ «Строитель-2». С этими щенками собак стало 338.Все они содержатся в небольших вольерах под крышей бывшей фермы. В каждой клетке — ворох свежих опилок, миски для питья и еды. Если в морозном марте в них были куриные лапы, то сейчас — только сухой корм.— Летом даем только сухой корм, потому что если давать им куриные ноги, шеи и головы, фарш или мясные консервы, собаки спрячут их под опилки, а потом в клетках появится опарыш. Поэтому все такие продукты — исключительно зимнее меню, — поясняет Татьяна Фомина.— В «Счастливом береге» и в тамбовском селе Бондари, куда также возили выловленных в Липецке собак, я видел мешки с комбикормом и крупами. У вас их нет. Почему?— Летом каши киснут, зимой смерзаются в ком. К тому же от зерновых каш и комбикорма у собак — жуткое расстройство кишечника. Поэтому мы от такого корма отказались, — отвечает Татьяна.Фомина, по ее словам, всегда любила собак. Имела даже свой питомник для разведения алабаев. Потом выучилась на ветеринара. «Мне и мужу эта тема близка». В 2022 году создала свое ИП по обращению с безнадзорными животными.Бывшая ферма огорожена по всему периметру. Внутри каменного здания начат капитальный ремонт: старые сгнившие доски заменит бетонный пол. На улице уже частично готов новый вольер для животных, разбитый на отсеки. В нем обустроят теплые будки. В этом вольере круглый год будут содержать собак с подшерстком: маламутов, хаски, среднеазиатских овчарок и их метисов, длинношерстных беспородных собак.В здании фермы будут находиться короткошерстные породы, подростки, мамы со щенками и больные собаки.Контракт предполагает заботу о животных за счет бюджета в течение 21 дня с момента отлова. Привезенные в приют собаки 10 дней должны находиться в пункте временного содержания, как гласит новый региональный закон «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев», вступивший в силу с 1 марта. За это время собаке выправят электронную карточку учета с фотографией, занесут в специальный реестр. Животное осмотрит ветеринар. «Новичков» стерилизуют. Фомина утверждает, что по-честному — с полным удалением репродуктивных органов. Также собаку вакцинируют от бешенства (укол работает только год), и маркируют (вставляют в ухо бирку). По истечении трех недель собак должны либо вернуть на прежнее место обитания, либо отдать в хорошие руки.Но почему на улицы Липецка с начала года возвращают по одной собаке из шести, доставленных в приют? Потому что Фомина надеется пристроить оставшихся. И они по истечении трех недель остаются в приюте уже на ее личном попечении. Кстати, у подрядчика мэрии есть собственная ветклиника со стационаром для больных собак в Липецке. Сейчас на двух ее этажах живут 45 животных.В приюте — больше половины собак, в которых еще видна порода. Поэтому их можно раздать новым владельцам.— Нужен пиар, нужны портфолио в соцсетях — для этого собаки должны быть выкупаны, расчесаны. Тогда собак забирают. Мы за эти полгода пристроили 120 собак. Некоторых на зоотакси отвозят аж в Санкт-Петербург — там почему-то любят бородачей: терьеров и шнауцеров. Также находятся владельцы собак, которые потерялись. На днях мы вернули хозяевам маламута, которого забрали из аптеки в Матырском. Он пришел туда, разлегся на входе и никуда не хотел уходить. То есть собака была явно домашней. Мы выставили отдельный пост на нашем сайте и в тот же день к нам приехали его забрать, — говорит Фомина.Бывают случаи возврата в приют собак, которых удалось пристроить. Пример — Остап. Собаку гончей породы возвращают уже третий раз за полгода. Остап ни в чем не виноват — он милый и послушный. Виноваты люди, которые выбирали пса за внешний вид, не понимая, что он — «гончар», как говорит Фомина (от слова «гонять»). Остапу в силу его породы нужно много бегать, а не сидеть в квартире. Очевидно, новые хозяева не смогли обеспечить собаке эту потребность.Остапа решили больше не нервировать и оставить в приюте. Как и маламута по кличке Серый. Его можно было даже усыпить по показателям, настолько злым был пес. Но через три месяца Серый стал другой собакой, которую Татьяна и ее муж Дмитрий, профессиональный кинолог, полицейский на пенсии, помогающей жене во всех ее начинаниях, также решили не выставлять из приюта.— Он у нас однолюб. Он любит только нас. А у нас любимчиков много. Мы больные, — смеется Татьяна, поглаживая собаку с разноцветными глазами.Новый контракт действует с 7 июля. За это время с улиц по заявкам УГС Фомина выловила уже 249 собак. Но на носу — самое беспокойное время:— В сентябре закончится дачный сезон. Брошенные собаки из садов, которые граничат со старыми и новыми районами города, хлынут на окраины Липецка. В это время в школы пойдут дети. И тут же мы получим массу заявок на отлов бродячих собак. Сентябрь для нас — самый тяжелый месяц, — говорит Фомина.Проблема в том, что отловщики за один раз не могут выловить стаю из шести-десяти собак. Во второй-третий раз они приезжают на место ее обитания на другом транспорте или идут пешком, так как животные запоминают даже шум мотора машины, на который к ним приезжали впервые. Собак усыпляют дротиками с наркозом из духовой трубки. Ее прицельная дальность всего пять метров.Татьяна Фомина и Людмила Кулакова солидарны в том, что стране не хватает закона, обязывающего владельцев всех животных иметь на него документы, и административного штрафа за нахождение той же собаки на улице без хозяина. Без этого продвинутая зоозащитой экспериментальная программа ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в городскую среду») не работает, как ожидалась. Ведь заводящие собак люди часто понятия не имеют об особенностях пород, не стерилизуют животных. В итоге убежавшая от человека на 10 минут собака неожиданно для хозяина приносит приплод. А куда деть щенков-метисов? Решение зачастую одно: вывезти на городскую окраину и отпустить на вольные хлеба. И этому процессу нет конца.Однако в УГС, обжегшемся ранее на подрядчиках, которые пытались нечестно зарабатывать на отлове собак, предпринимателем Татьяной Фоминой довольны.— Мы третий год сотрудничаем с этим ИП. Нареканий на него у нас нет. Вся деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев оформляется документально. Поэтому махинации с многократными расходами на одну и ту же собаку исключены. Мы даже видим, что подрядчик тратится на развитие приюта. Работа Татьяны Фоминой идет на благо общества, ведь в расширяющемся приюте будет размещено больше животных. Также мы довольны тем, что значительно больше животных Татьяна Фомина пристраивает новым владельцам, а не возвращает их назад на улицы города. В целом администрации города такой подход нравится, — говорит Людмила Кулакова.