В Липецкой области дожди немного ослабеют

Температура воздуха возвращается к норме.



13 марта атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки начнут ослабевать, температура повысится. 14 апреля через территорию региона начнет смещаться южный циклон. Среднесуточные температуры составят 5-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем — от +9 до +14.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет от +1 до +3, днем — от +10 до +12 градусов.День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.