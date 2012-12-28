Все новости
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Происшествия
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
Общество
703
сегодня, 13:05
9

Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей

Часть недостатков строения не заметили проектировщики из Курска, часть вскрылась во время строительных работ.

1 сентября помимо двух школ-новостроек в микрорайонах «Взлетный» и «Елецкий» в Липецке откроют детям свои двери сразу три капитально отремонтированные школы: №№6, 51 и 70. В декабре закончится ремонт еще двух: №№4 и 5 и детского сада №66.

Чем старше объект, тем дороже его капитальный ремонт. В итоге следующей сессии горсовета депутатам предложат проголосовать за увеличение сметы ремонта 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки на 24 млн рублей при стартовой смете в 149,7 миллиона, а 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки — на 46 млн рублей при изначальной цене контракта в 138,8 миллиона.

Но больше всего в цене вырос апгрейд самой старой школы города, 4-й, находящейся на улице Парковой (район Новолипецка).

Начальная цена контракта — 244 324 688 рублей. Его взяло ООО «Липецксантехмонтаж-1», организация, которая капитально ремонтировала бывший ККЗ «Октябрь». Однако с весны смета строительно-монтажных работ при реконструкции здания 1936 года постройки выросла уже на 200 миллионов!

В управлении строительства мэрии это объясняют большим объемом скрытых работ. Часть недостатков признанного в 2018 году ограниченно работоспособным здания не заметили проектировщики из Курска, часть обнаружил подрядчик во время демонтажных работ. Поэтому многие проектные решения сразу же стали неактуальными. Например, нужно было усиливать бутовый фундамент по периметру и отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков, красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Некоторые сгнившие стены школы были снесены и построены заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, заменили на новый утепленный брус с обшивкой из ОСБ-плиты источенные насекомыми деревянные балки. Над школой уже установили новую шатровую крышу с заменой всей старой стропильной части.

f64be929-21e6-4a73-90fe-b05696fccb4f.jpg

539c77f7-d990-4ed5-8e3a-429a80e9eac6.jpg

822cbe10-b98a-41e6-b366-d88022b66697.jpg

d3cb8844-34a2-4560-b7b0-d58c7f11e3b1.jpg

До начала холодов подрядчик намерен полностью закрыть периметр здания, вставив в оконные проемы оконные блоки, установить все необходимые двери (система отопления уже смонтирована), чтобы приступить к отделке помещений. Несмотря на большой объем допработ, ООО «Липецксантехмонтаж-1» намерено сдать фактически перестроенную школу в эксплуатацию в срок, к концу года.
ремонт школ
0
1
2
1
2

Комментарии (9)

Сначала новые
все сгнило
13 минут назад
строениям по 60 лет,а власти35лет.
Ответить
САИ
19 минут назад
Вообще-то нормальные проектировщики перед началом проектирования кап. ремонта обязаны проводит обследование, а это получается опять наняли неизвестно кого (очередные "рога и копыта").
Ответить
Учитесь господа !
26 минут назад
Золотое дно. Не заметили ? Ерунда ! Нате еще 200 млн руб.
Ответить
30 минут назад
Сейчас её пластиковой вагонкой облепят! Это не восстановление прежнего облика. Здание - историческое!
Ответить
Юрист
4 минуты назад
Чем оно историческое? Старое здание далеко не всегда является историческим наследием.
Ответить
Ваха
44 минуты назад
За эти деньги можно было новую школу построить
Ответить
Димас
18 минут назад
Именно поэтому ДК НЛМК снесли и построили заново!
Ответить
Верно
3 минуты назад
Именно поэтому ДК НЛМК снесли и построили заново! Как правило, это экономически выгоднее зачем так дорого ремонтировать "убитую" школу.
Ответить
Вы уверены?
27 минут назад
За 200 миллионов школу построить? Но в целом Вы правы: стройка иди покупка нового часто дешевле ремонта. Это относится и к частным домам, и к квартирам.
Ответить
