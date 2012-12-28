Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей

Часть недостатков строения не заметили проектировщики из Курска, часть вскрылась во время строительных работ.

1 сентября помимо двух школ-новостроек в микрорайонах «Взлетный» и «Елецкий» в Липецке откроют детям свои двери сразу три капитально отремонтированные школы: №№6, 51 и 70. В декабре закончится ремонт еще двух: №№4 и 5 и детского сада №66.Чем старше объект, тем дороже его капитальный ремонт. В итоге следующей сессии горсовета депутатам предложат проголосовать за увеличение сметы ремонта 66-го детсада на Гагарина 1964 года постройки на 24 млн рублей при стартовой смете в 149,7 миллиона, а 5-й школы на улице Семашко 1970 года постройки — на 46 млн рублей при изначальной цене контракта в 138,8 миллиона.Но больше всего в цене вырос апгрейд самой старой школы города, 4-й, находящейся на улице Парковой (район Новолипецка).Начальная цена контракта — 244 324 688 рублей. Его взяло ООО «Липецксантехмонтаж-1», организация, которая капитально ремонтировала бывший ККЗ «Октябрь». Однако с весны смета строительно-монтажных работ при реконструкции здания 1936 года постройки выросла уже на 200 миллионов!В управлении строительства мэрии это объясняют большим объемом скрытых работ. Часть недостатков признанного в 2018 году ограниченно работоспособным здания не заметили проектировщики из Курска, часть обнаружил подрядчик во время демонтажных работ. Поэтому многие проектные решения сразу же стали неактуальными. Например, нужно было усиливать бутовый фундамент по периметру и отливать новую отмостку. Почти все несущие конструкции также нуждались в усилении, так как представляли собой смесь из шлакоблоков, красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки. Некоторые сгнившие стены школы были снесены и построены заново. Строители усилили все оконные и дверные проемы, заменили на новый утепленный брус с обшивкой из ОСБ-плиты источенные насекомыми деревянные балки. Над школой уже установили новую шатровую крышу с заменой всей старой стропильной части.До начала холодов подрядчик намерен полностью закрыть периметр здания, вставив в оконные проемы оконные блоки, установить все необходимые двери (система отопления уже смонтирована), чтобы приступить к отделке помещений. Несмотря на большой объем допработ, ООО «Липецксантехмонтаж-1» намерено сдать фактически перестроенную школу в эксплуатацию в срок, к концу года.