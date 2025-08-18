Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки

Паук-оса очень больно кусает.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии необычного паука.— Вот такой паук появился у нас на садовом участке. Вижу впервые. Окрас спинки как у осы, на брюшке две вертикальные полоски. Очень красивый! — Рассказала автор снимков.По словам заместителя директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимира Сарычева, на этих фотографиях — аргиопа Брюнниха, или паук-оса. Раньше он был редким в Липецкой области, а теперь встречается часто.— Этот паук ядовит и очень больно кусает. Аргиопа Брюнниха — теплолюбивый южный лесостепной вид, но за последнее десятилетие из-за потепления климата этот паук активно расселился и в наших местах. Аргиопа имеет своеобразный и очень красивый предупреждающий окрас как у осы. Он как бы сигнализирует об опасности — не берите нас! Также этот паук характерно — зигзагообразно сшивает свою паутину, — говорит Владимир Сарычев.О массовом нашествии ядовитых пауков-ос в российских регионах: в Подмосковье, Татарстане, Владимирской, Тульской, Калужской, Челябинской областях, Башкортостане пишут и федеральные СМИ. Укус такого паука может вызвать аллергическую реакцию и анафилактический шок.Как сообщили GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, в этом сезоне пациентов с укусами пауков не было.