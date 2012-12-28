Школьница попала под машину 22-летнего водителя

7 апреля в Грязях на улице Советской 22-летний водитель «Киа» сбил 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.Вчера на дорогах области пострадал еще один человек: в Измалковском округе 61-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.Также автоинспекторы зарегистрировали 11 столкновений автомобилей, в этих авариях никто не пострадал.«За управление автомобилем в состоянии опьянения полицейские привлекли к административной ответственности восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 53.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3 427 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 126 нарушение», — сообщили в Госавтоинспекции.