Происшествия
сегодня, 09:33
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
По данным следствия, он получил более 890 тысяч рублей. Дело о получении взяток, мошенничестве и подлоге направлено в суд.
По данным следствия, врач, действуя в интересах 12 пациентов, за взятки вносил в медкарты ложные сведения о состоянии их здоровья, оформлял подложные больничные листы, а также направлял документы для получения либо продления им групп инвалидности без медицинского осмотра.
«При этом он умышленно вводил в заблуждение некоторых взяткодателей о возможности повлиять на продление сроков действия групп инвалидности, в то время как срок продлевался автоматически», — сообщает пресс-служба СКР по региону.
С января 2021 по декабрь 2023 года врач получил от пациентов более 890 тысяч рублей.
Во время следствия проведены обыски у врача и его пациентов, допрошены более 70 свидетелей, изучены медицинская документация, результаты оперативно-розыскной детальности и детализация телефонных соединений, проанализировано движение денег как на счетах обвиняемого, так и тех, кто давал ему деньги. Проверена достоверность сведений в медкартах пациентов.
На имущество врача стоимостью более 23 миллионов рублей наложен арест.
«Уголовное дело объемом в 36 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Материалы в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство», — добавили в Следкоме.
