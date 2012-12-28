Все новости
«В Липецк вернулись чёрные риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Происшествия
1515
сегодня, 09:33
14

Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности

По данным следствия, он получил более 890 тысяч рублей. Дело о получении взяток, мошенничестве и подлоге направлено в суд. 

СК передал в суд дело липецкого врача, обвиняемого в 18 взятках, четырех эпизодах мошенничества и служебных подлогах. Преступления были во взаимодействии Следкома с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

По данным следствия, врач, действуя в интересах 12 пациентов, за взятки вносил в медкарты ложные сведения о состоянии их здоровья, оформлял подложные больничные листы, а также направлял документы для получения либо продления им групп инвалидности без медицинского осмотра. 

«При этом он умышленно вводил в заблуждение некоторых взяткодателей о возможности повлиять на продление сроков действия групп инвалидности, в то время как срок продлевался автоматически», — сообщает пресс-служба СКР по региону.

С января 2021 по декабрь 2023 года врач получил от пациентов более 890 тысяч рублей. 

Во время следствия проведены обыски у врача и его пациентов, допрошены более 70 свидетелей, изучены медицинская документация, результаты оперативно-розыскной детальности и детализация телефонных соединений, проанализировано движение денег как на счетах обвиняемого, так и тех, кто давал ему деньги. Проверена достоверность сведений в медкартах пациентов. 

На имущество врача стоимостью более 23 миллионов рублей наложен арест.

«Уголовное дело объемом в 36 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.  

Материалы в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство», — добавили в Следкоме.

взятка
мошенничество
2
2
0
4
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
-
25 минут назад
Главное то, что у каждого человека есть право на больничные, которым он редко пользуется, заражая соработников.
Ответить
ну
46 минут назад
в некотором регионе миллиарды пропали и нет виновных
Ответить
65+
54 минуты назад
Я его наградил за помощь людям , от государства получишь группу только за месяц до смерти . Только за бабки можно получить , кому положено без денег ничего не получишь .
Ответить
Думаю
46 минут назад
Многим он помог, хоть и за деньги с группой. Но без этого никак.группу даже третью не дают почти всем, кому необходима.
Ответить
Shura
56 минут назад
наконец-то взялись за покупные больничные
Ответить
Светлана
58 минут назад
Неужели только узнали ?
Ответить
НикНик
58 минут назад
Ну, если имущества на 23 млн, то эпизодов явно маловато, всего на 890 тыс. Глубже копать надо.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 09:47
(с) Имя, сестра, имя! Назови мне его имя, сестра!
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 09:56
Хотя бы после приговора.
Ответить
Елена
сегодня, 09:46
Имя. Имя. Почему всё обезличено. Просто врач
Ответить
Сергей Б
52 минуты назад
Кот Матроскин: "А с какой целью интересуетесь? Вы не из милиции случайно?" Вам-то зачем такая информация? Сами понимаете, что МСЭ (бывший ВТЭК) крайне редко дают группу даже тем, кому однозначно требуется. В данном случае плохо только то, что эти деньги до комиссии врач не доносил
Ответить
988
55 минут назад
Потому что до признания вины судом - он только подозреваемый, то есть невиновный. Вот после суда - тогда и можно озвучить
Ответить
Юрист
50 минут назад
Потому что до признания вины судом - он только подозреваемый, то есть невиновный. Вот после суда - тогда и можно озвучить Верное замечание. Все личные данные только после суда. Но обывателям почему-то сразу интересно, словно они имеют отношение к делу
Ответить
Бабка Первая
7 минут назад
Верное замечание. Все личные данные только после суда. Но обывателям почему-то сразу интересно, словно они имеют отношение к делу Может, имеем. Мне говаривали: "Зачем вам инвалидность? у вас пенсия хорошая". Будто не я свою пенсию зарабатывала. Я попытки и оставила, больной головой думаючи, что вот-вот конец, раз помочь не могут.
Ответить
