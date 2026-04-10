Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности
Брянский облсуд оправдал липецкого тренера, обвинявшегося в убийстве милиционера 20-летней давности
Липецкий «Звездный городок» и 29 космонавтов
В день исторического полета Юрия Гагарина мы предлагаем вспомнить, как Липецк связан с покорением космоса.
В тот же день на коксохимическом производстве НЛМЗ заложили сквер в честь Юрия Гагарина.
А вскоре в Липецке появился целый «звездный городок». Причем почти все главные «космические» топонимы в Липецке сконцентрированы в одном районе: улица Гагарина логически продолжается улицей Космонавтов, на которую «нанизаны» улицы Терешковой, Циолковского, Титова, Звездная и Филипченко.
Улица Гагарина появилась в Липецке 26 мая 1961 года: в честь первого космонавта переименовали улицу Одноличка и часть улицы Тельмана. Сегодня это одна из самых протяженных и густонаселенных улиц города. На ней насчитывается 209 зданий, в том числе 131 жилой дом.
На улице Гагарина разбит одноименный сквер с уголком космонавтики — бюстом Гагарина на фоне витражной стены с подсветкой, установленном в 2011 году в рамках проекта «Гагаринский старт».
В августе 1963 года в Липецке появляются следующие космические топонимы: проложенную от вокзала к будущей площади Победы улицу назвали в честь Валентины Терешковой, которая побывала на орбите Земли в июне того же года. Газета «Ленинское знамя» тогда писала, что скоро на улице Терешковой справят новоселье 400 молодых семей. А перпендикулярная ей магистраль получила название Космонавтов.
Сейчас улица Космонавтов также одна из самых густонаселенных в Липецке, на ней расположены 264 здания, из которых 151 — жилые дома. Улица имени первой женщины покорительницы космоса небольшая, и домов на ней всего 62, но все жилые.
В конце Космонавтов, на стыке с улицей Берзина, есть небольшая площадь, которая носит название Космонавтов, может быть потому, что на ней установлена прямоугольная стела с надписью «Слава героям космоса».
В том же, 1963 году, в Липецке появились улицы, названные в честь второго космонавта планеты Германа Титова и основоположника теоретической космонавтики Константин Циолковского. На улице Германа Титова — 49 домов (27 жилых), Циолковского — 144 (65 жилых).
Интересно, что Герман Титов в 1966 году обучался в Липецке пилотированию самолета Миг-21, и наверняка ходил по названной в честь него улице.
В 1969 году в Липецке одну из улиц-новостроек назвали Звездной. На ней построены 49 жилых домов.
Следующий космический топоним появился в городе только в 1986 году, когда примыкающую к Космонавтов улицу назвали в честь начальника управления Центра подготовки космонавтов Анатолия Филипченко. Еще подростком будущий летчик-космонавт учился в 6-й спецшколе ВВС, располагавшейся на Соколе. На улице его имени, раскинувшейся по 11 и 12 микрорайонам, 35 жилых дома. А вот на Соколе довольствуется космическими названиями только переулки частного сектора: Космический, Лунный и Ракетный.
Есть в Липецке на пересечении улиц Космонавтов и Терешковой и Дворец спорта с космическим названием «Звездный». В здании, напротив, через дорогу, в 1971 году открылся кинотеатр «Космос», с другой стороны — кафе «Орбита».
Фото сообщества «Липецк вчера и сегодня» соцсети «Одноклассники»
Философия и техника
Но связь Липецка с космосом гораздо глубже топонимики. В нашем городе работал преподавателем уездного училища футуролог Николай Федорович Федоров, человек, который повлиял своей философией космизма на будущего отца космонавтики — Константина Циолковского. После переезда в Москву он три года преподавал Константину Циолковскому физику, астрономию, химию, высшую математику и другие науки в качестве, как сейчас говорят — репетитора.
Липецк — один из городов, в которых зарождалась российская авиация: в 1916 году на будущей улице Интернациональной заработали «Липецкие аэропланные мастерские», в них собирали французские «Мораны». Еще два года спустя в Липецке формируется первая эскадра отечественных аэропланов «Илья Муромец». А с 20-х годов в городе под разными названиями действует летная школа, подготовившая тысячи летчиков и 29 будущих космонавтов.
Они стали первыми
В 1944-1945 годах в спецшколе ВВС №6 на Соколе учился будущий летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов, с 1944 по 1947 годы — будущий космонавт Анатолий Филипченко. Им в то время было 16 и 17 лет.
В январе 1969, Владимир Шаталов, пилотируя «Союз-4», осуществил первую в мире стыковку на орбите. А в апреле 1971 года он впервые выполнил стыковку с орбитальной станцией «Салют».
Анатолий Филипченко совершил два полета в космос: на «Союзе-7» в октябре 1969 и «Союзе-16» в декабре 1974. Анатолий Васильевич — дважды Герой Советского Союза.
Прошел через Липецк и космонавт Георгий Береговой. В 1947-1948 он обучался в Липецкой высшей офицерской авиационной школе. Совершил космический полет на корабле «Союз-3» в октябре 1968. Длительное время был начальником Центра подготовки космонавтов.
Космонавт Георгий Добровольский в 1965 году проходил переподготовку в Липецком авиацентре. Он совершил первый длительный космический полет в 1971 году на космическом корабле «Союз-11» и орбитальной станции «Салют». Погиб в 1971 году при возвращении на Землю вместе с Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым из-за разгерметизации спускаемого аппарата.
Проходил переобучение в Липецке космонавт пять раз побывавший в космосе – Владимир Джанибеков. В том же году учились в Липецке космонавты, трижды побывавшие в космосе - Леонид Попов и Юрий Романенко. Трижды покоривший космос в 2000-х годах, в том числе и на американском «Шаттле» Юрий Лончаков учился в Липецком авиацентре в 1991 году.
На базе Липецкого авиацентра в 60-х – 70-х годах прошлого века группа космонавтов готовилась к высадке на Луну. Они осваивали пилотирование вертолёта «Ми-8», который служил имитатором лунного космического корабля. В этой группе были Алексей Леонов, Владислав Волков, Виктор Горбатко, Анатолий Куклин, Евгений Хрунов.
Кстати, во время визита в Липецк Алексей Леонов в беседе с корреспондентом GOROD48 назвал чушью версию о том, что американцы не высаживались на Луну. По его словам, советские специалисты получили исчерпывающие доказательства такой высадки.
Традицию продолжим?
В августе прошлого года депутаты липецкого горсовета одобрили установку памятника Герою Советского Союза, главному маршалу авиации Константину Вершинину как раз на той самой неофициальной площади Космонавтов.
Фото пресс-службы липецкого городского совета депутатов
Место, где планируется установка памятника маршалу Вершинину
Константин Вершинин служил в высшей лётно-тактической школе ВВС РККА в Липецке с 1934 года по осень 1941 года. Именно он уже 22 июня 1941 года стал военным комендантом города и организовал его оборону, отдал приказ о маскировке домов, эвакуации предприятий и создании мобильных групп ПВО.
После войны дважды возглавлял ВВС страны. Именно Константин Вершин как главный маршал авиации утверждал список первых космонавтов.
В 2013 году в честь Вершинина в Липецке назвали улицу, точнее 300-метровый проезд за Молодежным парком. Что, конечно же, не является справедливым по отношению к боевому и одновременно космическому маршалу.
