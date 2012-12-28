«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Неделя 48
3642
вчера, 08:00
9
Для нас открыты все дороги — к обрывам или тупикам
Итоги недели
— Центр города разгрузился. Проект можно назвать состоявшимся, — резюмировал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин.
«Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки». К 833 таким местам в центре добавятся, по словам Павла Стежина, еще 1 400.
Новость о разрастании платной парковочной зоны активно комментировали. Большинство высказывалось против этой затеи, но были и ее сторонники.
— Я всегда говорил: читайте «Чиполлино», — сослался на классику детской антибуржуазной литературы Жека.
— Деньги из воздуха — кто бы сомневался в расширении этого аттракциона. Собрать с жильцов налог, чтобы купить синей краски и собрать еще с них же еще за парковку. За дождь грибной когда брать рассчитываете? — продолжил тему Ха-ха.
— Мы, как ни странно, от введения платных парковок только выиграли. Раньше во дворе в будни вообще негде было парковаться, плюс через двор транзитные машины пролетали, был кошмар. Сейчас установлены шлагбаумы и двор стал нормальным. Нет бешеных транзитных машин и припарковаться местные могут спокойно в любое время суток, — ответил критикам Житель центра.
Нам в помощь всем пупырчатый полиэтилен:
от стрессов, горя, бед и всех других проблем
Первая майская полная «Рабочая неделя началась с серии «минирований». Утром в понедельник поступили сообщения об угрозах терактов на автовокзале в Липецке и дебедянском педколледже. В течение дня «В Липецке «заминировали» все школы». Во вторник все пошло по тому же кругу. «Сообщения о минировании получили автовокзал, три колледжа и школа», а позже и ТРЦ «Малибу». По ходу дня «В Липецке «заминировали» все школы и детские сады». В среду волна сообщений о псевдотерактах сошла на нет: оперативные службы проверяли лишь 28-ю школу.
Львиная доля таких сообщений приходит из-за рубежа, но отличаются и местные телефонные террористы. Из-за озорства или из-за зеленого змия, как это было в случае с жителем Липецкого района, сообщившем на номер «112» о готовящемся взрыве химикатов на крупном предприятии. «41-летний телефонный террорист получил два года ограничения свободы».
Между тем «Мэрия Липецка ужесточила требования к «наливайкам». Городское постановление с 1 сентября дополнит областное. Кафе и барам с залами обслуживания менее 50 кв. м, расположенных вблизи домов, будет запрещено продавать спиртное после девяти вечера, а начинать торговлю они смогут в девять утра. Лицензированные заведения общественного питания с отдельной кухней и не менее 20 посадочными местами могут подавать спиртное с восьми утра до двух ночи. Кстати, в Липецке уже закрылись 85 из 166 «наливаек», располагавшихся на первых этажах жилых домов. Днем они работали как магазины, а вечером превращались в питейные заведения.
«Нет, мотоциклов не бывает,
но можем сделать на заказ:
какой хотите цвет гранита?
Вот, посмотрите каталог»
Чем ближе к летним каникулам, тем больше работы у детских травматологов и хирургов. Только в эти четверг-пятницу «На улице Ленина машина сбила 13-летнего велосипедиста», причем на пешеходном переходе, а «Восьмилетний мальчик на самокате попал под машину на улице Ильича».
Гораздо хуже мототравмы — сочетанные травмы тела при авариях на мопедах и мотоциклах, имеющие серьезные последствия для здоровья, порой отложенные на годы, а то и на всю оставшуюся жизнь. В эти же дни, 15-16 мая, «14-летний мотоциклист столкнулся с «Фордом» в Тербунах. Серьезные травмы получил как водитель, так и 35-летний пассажир байка. А в Липецке «Двое подростков на мотоцикле разбились на окружной дороге». Они влетели во впереди движущийся автомобиль. 15-летний мотоциклист и его 13-летний пассажир были без шлемов. Оба получили те самые мототравмы. Летние каникулы у них у них уже начались — в больничных палатах.
В понедельник «В «Елецком» при падении с высоты погиб подросток». Проверяется версия о том, что шестиклассник свел счеты с жизнью после ссоры с ровесницей. И такая трагедия уже вторая в Липецке с начала года!
Великой может стать идея,
та, на которой ставят крест
«Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы». Она стала продолжением архитектурного комплекса из памятника святому Николаю Чудотворцу и часовни в парке.
И тут же оказалось, что никакого Молодежного парка в Липецке нет! Об этом заявила вице-мэр Светлана Сурмий: «Это вовсе не парк. Это неразграниченная территория. Нет пока понимания, кому в итоге она будет передана на баланс». Оказалось, нет даже концепции ее развития! Вернее, она была — от 2010 года, но кто ее помнит, ведь в департаменте градостроительства и архитектуры сменился с того времени десяток руководителей.
Пока в разных ведомствах идут дискуссии о будущем Молодежного, от него все, кому не лень, отщипывают по кусочку! Вдоль улицы Кривенкова в границах парка появились коммерческие объекты и автостоянки. Часть территории отведена под спорткомплекс «Катящиеся камни», который должны были построить в 2016 году. Не состоялся проект тюбинговой трассы — администрация области отказала в продлении аренды построившему ее коммерсанту. В парке создали зону для барбекю, но возможный ее арендатор, отказался от своих планов. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а недавно еще и часовня. За «Ривьерой» часть территории заняла биржа — стоянка тяжелой техники, которую можно взять в наем, а рядом с улицей Минской парк засыпают строительным мусором...
То, что осталось, активно благоустраивают с 2020 года. К 1 сентября в Молодежном появится последний объект, построенный за средства бюджета: скейт-площадка. И городское управление строительства кому-то передаст Молодежный — то ли управлению главного смотрителя, то ли МАУК «Культурные пространства Липецка».
— Жаль, — резюмировал первый вице-спикер Борис Понаморев то, что услышал от Светланы Сурмий. — У меня перед глазами парк Галицкого в Краснодаре. Разве это — не идея для подражания? Разве нечто такое нельзя было создать у нас?
На этой неделе стало известно еще об одной точке благоустройства в Липецке: «На пересечении улиц Прокатной и адмирала Макарова посадят 40 ореховых деревьев». За этот контракт с начальной ценой контракта в 14,7 млн рублей боролись сразу 10 компаний. В итоге контракт заключили с ООО «Евро Олимп» Гора Тонояна, взявшегося выполнить работы за 8,3 миллиона.
— Грецкий орех нельзя сажать. Корни этого дерева разрушают дорожное покрытие и коммуникации. Очень плохое дерево для города. Опомнитесь! — разволновалась Туся.
— У грецкого ореха есть преимущество. У этого дерева очень прочная древесина. Посмотрим на это эксперимент, — успокоила ее Липчанка.
И на одной доедем лыже —
не пальцем деланные мы же
Уваровская ПМК-22 не желает начинать перекладку путепровода на улице Октябрьской даже под угрозой внесения компании в реестр недобросовестных подрядчиков. Почему «Самый маленький в Липецке мост оказался самым проблемным»?
— У моста минимальная несущая способность, ведь на нем всего две полосы. А проектом предусмотрены такие трудоемкие затраты, будто на него «Боинг» должен садится! Проектом предусмотрено свайное поле под новый мост. Но вбивать сваи там нельзя: вокруг старые здания. Они растрескаются. И нам скажут — вы виноваты! Мы предлагаем простой, но действенный вариант: разобрать мост, заложить на его место трубу большого диаметра для пропуска воды и сверху сделать дорогу с тротуарами. Будет служить вечно! — сказал GOROD48 представитель ООО «Уваровская ПМК-22» Юрий Кузнецов.
По мнению уваровских мостостоителей, несовпадение проектов с реальностью и обилие коммунальных сетей, на вынос которых с мест работ нужно дополнительное время, является сугубо липецкой проблемой. Даже в мэрии признают, что подрядчики многое «допиливают» на ходу, как говорится, корректируют проект под факт. Мостостроители пока же взял и паузу — они не обратились в администрацию города с просьбой о перекрытии улицы Октябрьской, что не дает возможности компаниям «РВК-Липецк» и «Газпром межрегионгаз Липецк» начать вынос коммуникаций.
По контракту, ремонт моста длиной 8,7 метра и шириной 10,6 метра должен завершиться 28 ноября. Стоимость работ составляет 47 802 137 рублей.
— Мне понравилось мнение подрядчика. Такое ощущение, что проектанты у нас были троешниками в ВУЗе, — написал Голос.
— Выходя на торги, подрядчик подтвердил, что он полностью ознакомился с техническим заданием, проектно-сметной документацией и готов выполнить работы на условиях Заказчика. Нужно расторгнуть контракт, внести в реестр недобросовестных поставщиков услуг, взыскать штрафы, неустойки и т.д., и заново объявить торги, — возмутился Народ.
«Ковид и СВО стали индульгенцией для собственников липецких долгостроев». Ссылаясь на обстоятельства, бизнес заморозил свои проекты. В итоге вот уже девять лет на месте снесенного кинотеатра «Спутник» на площади Победы красуется обнесенный забором заросший котлован. 18 лет – самому старому долгострою — ЖК «Наполеон» на Манеже. Уже 20 лет заброшенной стройплощадке площадью 36,5 тыс кв.м на углу проспектов Победы и 60 лет СССР, где должен был появиться гостинично-развлекательный комплекс! И никакой законной управы на застройщиков нет, если земельный участок находится не в аренде, а в собственности.
А знаете ли вы, что в Липецке насчитывается более 880 улиц? Мы спросили у горожан: «Какая улица в Липецке самая красивая?»
— Улица, на которой прошло твое детство! — так ответил на этот вопрос Это.
И это бесспорно так.
Идейный смысл у «Репки» прост:
там даже мышь кота тянула за хвост
«Отопительный сезон прошел, и слава Богу!». Так его охарактеризовал представитель липецкой дочки «Россетей» Олег Арапов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета.
Но главная проблема так и не решена: в сменившей «Квадру» компании «РИР Энерго - Липецкая генерация» не считают нужным подписывать допдоговоры с УК на гарантированные параметры теплоносителя на каждый дом по давлению и температуре. Не видит в этом смысла! В то же время главный инженер монополиста посетовал на состояние тепловых пунктов в многоэтажках, которые оставляют желать лучшего. Однако энергетика в горсовете поправили, заметив, что такие договоры позволят понять, чей косяк — ресурсоснабжающей организации или «управляшки» — если в жильцы клацают зубами от холода. Кстати, в Подмосковье параметры подачи теплоносителя на вводе в каждый дом закреплены такими договорами.
— Какие хитрые энергетики! Параметры не могут дать —можно свалить все на УК! А УК их тогда где взять? И все по кругу, — резонно заметил tt.
Тем временем «В Липецке обанкротилась УК «Вариант». Ее директора Сергея Малеева дисквалифицировала Госжилинспекция (ранее этой процедуре подверглись директор «Маяка» Валентин Дубинин и директор «Угловой» Сергей Луценко). В этом и прошлом году ГЖИ прекратило действие лицензий еще четырем УК: «ЖКХ Центр», «Рассвет», «Единая УК» и «Олимп Сервис». Между тем в Липецке без выбранного способа управления остаются 80 многоквартирных домов. А еще «Министерство обороны наконец-то передало коммунальную инфраструктуру Военного городка мэрии», оставив у себя почему-то сети уличного освещения.
У нас — новая напасть: грызуны. Мэрия ищет средства на их уничтожение, ведь крысы играют в догонялки уже в центре города. На грызунов липчане ежедневно жалуются в «управляшки» и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Но оказалось, что «Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей». Поэтому губительные приманки в основном раскладывают только в подвалах и на чердаках.
— В этом городе люди из мусорных ящиков едят. Поосторожнее. Будете травить крыс, людей не потравите! — то ли в шутку, то ли всерьез заметил один из читателей GOROD48.
А еще в горсовете обсудили итоги зимней уборки улиц Липецка. О чем говорили, можно прочитать в публикации «Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!»
Я вчера увидел
цены на бензин
и купил упряжку
из дворовых псин
«Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля». Областное министерство торговли и ценовой политики пока анализирует экономическое обоснование предложенных тарифов. Напомним, что в последний раз цены на проезд в Липецке повышались 1 июня 2024 года.
Под новостью оставили более 200 комментариев. Львиная доля читателей возмущена. Липчане жаловались на грязь и вонь в салонах, на нарушения расписания, игры водителей в догонялки , проезд остановок…
Тем временем «В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324». Место предпринимателя Сергея Игнатова занял Артем Губренко, ранее работавший заведующим гаражом в ИП Игнатова.
— То есть теперь будет не ИП Сергей Игнатов, а его заведующий гаражом! В чем смысл-то? Бардак, значит, на этих маршрутах не прекратится! — заранее начал переживать Гость.
Мэрия удивила в который раз. По данным администрации Липецка, почти 64% горожан — активные спортсмены. Очевидно, в спортсмены записали тех, кто был физически активен минимум два часа в неделю: воспитанников детских садов, школьников и студентов, всех хотя бы раз посетивших фитнес-клубы, участников спартакиад среди работников предприятий, тех, кто бегает за ускользающими маршрутками… В то же время по данным агентства «Финэкспертиза», число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%.
Ну и ну!
«Врача обвинили в том, что тот наживался на неизлечимых больных». По делу проходят трое потерпевших, а сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Была другая подобная новость: «У банкомата 20-летний парень обманул на 45 000 рублей полуслепого пенсионера».
Были еще две парные новости: «47-летний мужчина застрелил трёх косуль». Охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы. «Браконьеры выловили острогой почти 30 голавлей». Приятелям грозит до пяти лет колонии.
«587 тысяч акций липецкого ЦУМа просят признать бесхозными». Десять лет 306 акционеров не дают о себе знать агентству «Региональный независимый регистратор». Тем временем Липецкому филиалу Российского университета медицины, который расположится в здании обновленного ЦУМа, нашли ректора: бывшего министра здравоохранения Сахалинской области Александра Зубкова, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ.
2
3
2
4
5
Комментарии (9)