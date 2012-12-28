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сегодня, 14:17
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В Липецке «заминировали» все школы и детские сады
Оперативные службы проверяют эту информацию.
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, оперативные службы проверяют информацию. Уроки во вторую смену в Липецке срывают второй день подряд: вчера также «заминировали» все школы, их проверяли до вечера.
Сегодня сообщения о минировании также получили автовокзал, ТРЦ «Малибу», три колледжа.
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