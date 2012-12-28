На улице Гагарина сгорел автомобиль «BMW»

Возгорание тушили восемь пожарных.

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В двенадцатом часу ночи 19 июня у дома №34 по улице Гагарина горел автомобиль «BMW».Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, к тушению возгорания привлекались 8 пожарных и две единицы техники.Проводится проверка. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.