20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
Выходные в Липецке: какие улицы перекроют из-за «Партизанского забега», старт работы приёмных комиссий
20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
Происшествия
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сегодня, 15:34
На улице Гагарина сгорел автомобиль «BMW»
Возгорание тушили восемь пожарных.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, к тушению возгорания привлекались 8 пожарных и две единицы техники.
Проводится проверка. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
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